Defensoría y Supersalud anuncian riguroso seguimiento a la EPS Medimás

–La Defensoría y la Superintendencia de Salud anunciaron el inicio de visitas conjuntas sorpresa a las sedes de Medimás en diferentes regiones del país para verificar en terreno la atención que reciben los usuarios y denunciar las falencias que persistan.

El Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera dijo que acudirá ante el juez constitucional para proteger la vida e integridad de los usuarios de esta EPS, si luego de dos meses no se han dado alternativas de atención oportuna.

Negret Mosquera anunció el seguimiento permanente a otras EPS en el país donde se reporten irregularidades que pongan en riesgo la vida e integridad de sus usuarios y que invitará a la Comisión Séptima del Senado a la Mesa Interinstitucional donde se hace seguimiento a la realidad de la prestación del servicio de salud en el país.

Carlos Alfonso Negret Mosquera, advirtió que desde el comienzo de su administración ha llamado la atención sobre la responsabilidad que tienen las empresas con el respeto de los derechos humanos. Por supuesto, eso se reafirma cuando se trata de empresas que tienen como objeto social la prestación de servicios de salud.

En el marco del seguimiento que hace la “Mesa Interinstitucional para la Defensa del Derecho a la Salud en Colombia”, Negret Mosquera ratificó que empresas como Medimás o Instituciones prestadoras de servicios deben proteger, respetar y remediar, de manera oportuna, las eventuales violaciones a los derechos humanos que puedan ocurrir en el marco de sus operaciones.

“Con un solo usuario que no esté bien atendido, no podemos decir que Medimás ha cumplido. Hay algunos avances, pero el Defensor del Pueblo hasta que no verifique en terreno, no podrá dar un parte de tranquilidad”, aseguró Negret Mosquera.

Así mismo el Defensor hizo un llamado público para que las instituciones Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco sigan prestando sus servicios de salud a cerca de 180 mil usuarios de Medimás en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, sobre todo a aquellos con enfermedades de alto costo como cáncer y VIH, entre otras.