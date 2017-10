Madre venezolana de ocho hijos da a luz a gemelos, en Unidad de Servicios de Salud La Victoria

Yelitza Giménez, de 35 años de edad, ingresó al área de urgencias de la Unidad de Servicios de Salud (USS) La Victoria, con complicaciones en su embarazo de 33 semanas, por amenaza de parto pretérmino y trastorno hipertensivo, dando a luz unos gemelos, que gracias al especializado trabajo de los médicos de este hospital se encuentran fuera de peligro, al igual que la madre.

Según el médico Cesar Cortés, “la paciente, de origen venezolano, ingresó para valoración por ginecología, presentando una preeclampsia severa, siendo de alto riesgo obstétrico. La paciente es hospitalizada para estudios y control de su embarazo, posteriormente entra en trabajo de parto, se ingresa a cesárea de urgencia por embarazo gemelar y finalmente da a luz a los gemelos, por parto natural”.

Actualmente, los dos bebés se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la USS La Victoria, donde médicos y enfermeros velan por su bienestar y salud. De igual manera, la madre conserva un óptimo estado de salud y su evolución es satisfactoria.

“Me tocó huir de mi país por la crisis que está pasando Venezuela, no tengo seguro médico. Venía a un control y terminé teniendo a mis bebés y se encuentran muy bien, recibí toda la colaboración aquí, me dieron un buen trato y me han ayudado con todo”, afirmó Yelitza.

La mujer venezolana agregó que le preocupa estar desempleada y manifestó: “no tengo un peso para los gastos de los bebés ni los míos; necesito, por favor, que la comunidad me ayude, en este momento soy madre de 10 hijos y tengo muchas obligaciones”.

