Más de 50 conductores del SITP han recibido amenazas por bandas delincuenciales

Los conductores del SITP denunciaron que siete rutas están bajo amenaza de bandas delincuenciales, ya que los están intimidando con armas cortopunzantes y de fuego.

Se conoció que por lo menos 50 conductores de buses del SITP han recibido amenazas de muerte de integrantes de bandas delincuenciales, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con las autoridades, las zonas rojas son las localidades de San Cristóbal, Las Cruces, Usaquén, Engativá, Bosa y Kennedy.

Un conductor del SITP afirmó que le ha tocado pasar por intimidaciones de bandas delincuenciales en la ruta que realiza, en la que continuamente lo abordan con cuchillos y armas de fuego para que no siga con el trayecto.

“Unos con armas blancas y en un caso con arma de fuego, me han amenazado como tres veces y en la última decidí no continuar más”, afirmó el conductor afectado.

“Yo lo soportaba, me callaba, pero me intimidaron con cuchillos, me incapacitó la EPS, mis nervios estaban en las nubes”, comentó otro conductor afectado.

Cifras reveladas por los sindicatos de los conductores del SITP aseguran que más de 15 conductores, en lo que va corrido de 2017, han resultado con lesiones por ataques con armas corto punzantes.