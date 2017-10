Centro Democrático radica proyecto para recuperar la Justicia Penal Militar

Ante la Secretaria General del Senado, la bancada del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley, que pretende que las Fuerzas Armadas del país, sean juzgados por la Justicia Penal Militar y no por la Justicia Especial para la Paz-JEP.

A su momento el máximo representante de ese grupo político, ex presidente y senador, Álvaro Uribe Vélez manifestó que en lugar que los militares tengan que someterse a la justicia de la FARC, sean juzgado por la Justicia Penal Militar, con el fin de respetar el orden institucional colombiano, “la que ha querido acabar la -JEP”, afirmó Uribe.

Uribe Vélez informó que la Sala Penal Militar estará ubicada en la Corte Suprema de Justicia, indicó que se darán unos beneficios sin impunidad, que, con cinco años con penas privativas de la libertad, tendrán derecho a la libertad condicional.

“La JEP, les dice a los militares que si confiesan el delito no irán a la cárcel, sino lo aceptan, corren el riesgo de ser juzgados, la que puede terminar hasta con 15 años de condena. Me parece importante para el país, que se tenga la consigan, los militares por fuera de la JEP y que sean juzgado por la Justicia Penal Militar, como su juez natural. En esta propuesta se les juzgará imparcialmente, sin que tengan que reconocer delitos no cometidos y se les dará la garantía, del beneficio de libertad condicional”, indicó el senador Uribe.

De la misma manera el senador Alfredo Rangel Suarez, dijo que, en los próximos 12 años, los delitos cometidos por Militares y Policías, en el desarrollo de sus operaciones, desde 1980, hasta la fecha, sean juzgados por la Justicia Penal Militar y no por la JEP.

La senadora Thania Vega anotó, que la iniciativa es muy importante para las Fuerzas Armadas, Militares y Policía del país, quienes serán juzgados por jueces activos, que conozcan de los delitos cometidos y no por la JEP.

Entre tanto la senadora Paloma Valencia, expresó que el proyecto respetará lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, donde el Fuero Penal Militar, tendrá garantía para las Fuerzas Armadas del país. “Queremos devolverles a estas instituciones la garantía de ese fuero. Donde estos miembros tengan la posibilidad de ser juzgados, por personas, con conocimiento en el tema”.

La congresista añadió que no se trata de un tribunal de impunidad, sino de justicia, “donde la honra y el buen nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas, pueda salir a relucir, sin confesiones, como lo pretende la JEP, para poder obtener la libertad”, afirmó la senadora Valencia.