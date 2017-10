Germán Vargas Lleras declara que no era parte del Gobierno en firma del contrato de Ruta del sol II

Este jueves el exvicepresidente Germán Vargas Lleras asistió a la Corte Suprema de Justicia y declaró por caso Odebrecht, dentro de la investigación que se sigue contra el senador Bernardo Ñoño Elías.

Vargas Lleras explicó su relación con el Confis y Conpes que le dio vía libre al otrosí que financió el tramo Ocaña – Gamarra en la Ruta del Sol II, sobre lo que dijo que no tuvo nada que ver con esos documentos.

Vargas señaló que: “Para la época en que se firmó el contrato de la Ruta del sol II yo no hacía parte del Gobierno y tampoco para la época en la que se suscribió el confís”.

Y agregó que el senador Elías no lo buscó para que intercediera o impulsara la firma del otrosí porque: “es que yo no hacía parte del Gobierno para esa época. No tengo más que decir”.

Por los mismos hechos fueron citados a declarar el próximo 27 de octubre los exministros Diego Molano, Juan Fernando Cristo y Tomás González.

Este martes la Corte Suprema de Justicia había decidido citar a declarar el próximo 19 de octubre, al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en el marco de las investigaciones que el organismo adelanta por el caso Odebrecht.

El despacho de la magistrada Patricia Salazar, también confirmó la citación a otros exministros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos por este mismo escándalo.

Son ellos los exministros de trabajo Luis Eduardo Garzón, el exministro de vivienda Luis Felipe Henao y de Defensa Juan Carlos Pinzón, por el escándalo de los sobornos de la brasilera Odebrecht por contratos viales en Colombia.

Esta citaciones se producen en el marco de la investigación que se lleva a cabo al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien está sindicado de hacer presión en el Congreso para que le adjudicaran contratos de la Ruta del Sol a la multinacional Odebrecht.

La magistrada Salazar citó para el día 23 de octubre a los exministros Diego Molano, de Comunicaciones, a Tomás González del Ministerio de Minas y Energía y a Juan Fernando Cristo, del Ministerio del Interior.