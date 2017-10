Mueren 43 soldados en ataque talibán en un campo del Ejército afgano

Loterias

Loterías del 18 de octubre en Colombia:

Baloto 17 – 26 – 27 – 28 – 40 – 07

Revancha 02 – 12 – 16 – 24 – 40 – 07

Manizales 9664 – Serie 003

Valle 2201 – Serie 093

Meta 2459 – Serie 023

DORADO

Mañana 8594 – Tarde 1057

SUPER ASTRO SOL

3964 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

0061 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 5403 – Noche 2584

PAISITA:

Día 6165 – Noche 7289

CAFETERITO:

Tarde 0270 – Noche 8076

PIJAO:

7327

CASH THREE:

Día 405 – Noche 177

PLAY FOUR:

Día 8349 – Noche 5280

EVENING:

8511

WIN FOUR:

5589

SAMAN:

4714

SINUANO:

Día 4059 – Noche 0205

CULONA:

1672

CARIBEÑA:

Día 1733 – Noche 3792

MOTILÓN:

Tarde 9255 Noche 4025

LA BOLITA

Día 7054 – Noche 78394

EL COLONO:

2061

LA FANTÁSTICA:

Día 7810 – Noche 6115