Fuerza de Tarea Conjunta y plan de intervención integral para Nariño, anuncia Santos

–El presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta y un plan de intervención integral para el departamento de Nariño, para tratar de superar la grave crisis social y los hechos de violencia que vienen azotando especialmente la zona del Pacífico.

“Di instrucciones para que la Fuerza Pública ponga en marcha un plan de intervención integral en Nariño”, afirmó el Jefe del Estado tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que se prolongó durante cuatro horas.

Igualmente señaló que el problema de los asesinatos de líderes sociales se enfrentará con toda la contundencia.

Santos explicó que la Fuerza de Tarea, con unidades de las distintas Fuerzas Armadas, tendrá una misión: “el control territorial de los ríos que es donde más circula la droga y también un control urbano”.

Así mismo, desarrollará operaciones sistemáticas contra estructuras criminales y acciones de apoyo a la comunidad.

La Fuerza de Tarea Conjunta tendrá 4.000 efectivos de las Fuerzas Militares y 2.500 de la Policía, para un total de 6.500.

El Mandatario anunció que este sábado al puerto nariñense de Tumaco en compañía del Vicepresidente de la República, Óscar Naranjo “para que podamos, en el sitio, reforzar muchas de las acciones que ya se están adelantando”.

Acerca del asesinato de campesinos ocurrido el pasado 5 de octubre, indicó que todavía no hay una conclusión.

Explicó que las entidades que están encargadas de las investigaciones “no han podido llegar y yo les dije: necesitamos llegar lo más pronto posible para saber cuál fue la verdad, qué sucedió”.

En la reunión se estableció que en Tumaco hay la presencia de cerca de doce bandas criminales que se están disputando el territorio por el narcotráfico.

Subrayó que Tumaco y en general la frontera con Ecuador ha sido una zona en la que “el Estado prácticamente estaba ausente en su totalidad durante muchísimos años. No es de ahora, no es de hace 6 meses, no es de hace un año, no es de 3 o 4 años. Es de hace 10, 15 o 20 años”, indicó.

Añadió que “con el proceso de paz están aflorando problemas que estaban en cierta medida sumergidos debajo del conflicto armado”.

En la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se analizaron los recientes asesinatos de líderes sociales.

“Es un problema que a todos nos preocupa, al Gobierno le preocupan enormemente y por eso estamos tomando todas las acciones necesarias para que ese problema no siga”, manifestó.

Se refirió a informes de la Fiscalía General de la nación sobre estos crímenes. “Y algo muy importante: no se puede decir a estas alturas que hay un patrón (…) una política sistemática”, precisó.

Con todo, advirtió que “ese tema de los asesinatos lo vamos a enfrentar con toda la contundencia”.

Informó que hay 54 imputados por crímenes de líderes comunales, de las víctimas, Indígenas, afrodescendientes, líderes sindicales y miembros de la comunidad LGTBI, lo cual demuestra que la Fiscalía ha hecho una labor importante.

Por otra parte, el Mandatario anunció que el martes entrante el Gobierno radicará ante el Congreso un proyecto de ley para permitir más herramientas en la lucha contra las bandas criminales “y al mismo tiempo permitir el sometimiento colectivo de organizaciones a la justicia”.

La iniciativa se tramitará por medio del procedimiento del fast track.