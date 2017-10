Presidente destaca aporte del Partido de la U a la transformación de Colombia

Al intervenir en la asamblea nacional del Partido de la U, que se realizó este viernes en Corferias de Bogotá, el Presidente Juan Manuel Santos hizo un reconocimiento a esta colectividad por su apoyo en el Congreso para aprobar distintas reformas e iniciativas que han ayudado y están ayudando a transformar el país.

“Este partido no ha sufrido el complejo de Adán. Este partido ha querido, como cualquier partido responsable, como cualquier gobierno responsable, construir sobre lo construido”, dijo y agregó que La U “ha venido respaldando a los diferentes gobiernos, me ha venido respaldando a mí, a mi gobierno, y ahí están los resultados”.

Impuesto al Patrimonio y condiciones para la paz

El Mandatario citó el caso del apoyo del Partido de la U para la aprobación del Impuesto al Patrimonio, cuyos recursos se invirtieron para fortalecer a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual condujo a crear las condiciones para avanzar hacia la paz.

“Esa efectividad de nuestras Fuerzas fue que nos llevó a crear las condiciones para las negociaciones de paz. Sin esa intervención de nuestras Fuerzas no se hubieran creado esas condiciones, lo he dicho en repetidas ocasiones, y eso nos ha permitido avanzar hacia tal vez una de las más importantes transformaciones de este país en los últimos años, en las últimas décadas, y es el haber terminado 54 de conflicto armado con las Farc, algo que el mundo entero está señalando como uno de los logros más importantes, no en la región sino de todo el planeta”, expuso.

Y agregó: “Hace unas semanas, en septiembre, en la Asamblea de Naciones Unidas, el propio Secretario General dijo que la única buena noticia que tenía el mundo, que la única noticia que tenía la Asamblea de las Naciones Unidas, era Colombia”.

Sostenibilidad fiscal

Además, el Jefe de Estado fue enfático en señalar a los participantes en la asamblea del Partido de la U que “ustedes fueron una voz determinante en muchas de las reformas en el Congreso, tanto constitucionales como legales, que aumentaron significativamente la confianza en Colombia”.

Al respecto se refirió al acto legislativo de sostenibilidad fiscal, que permite garantizar los derechos de los ciudadanos a través de contar con una economía sana. “El Congreso, ustedes, sobre todo, la aprobaron, y eso tuvo un impacto muy importante para elevar la confianza de los inversionistas en Colombia”, dijo.

Economía, política social y reparación a víctimas

En su intervención, el Mandatario destacó el protagonismo del Partido de la U para sacar adelante iniciativas encaminadas a crecer la inversión y afrontar los efectos del choque externo de la economía, que se produjo, entre otras razones, por la caída de los precios del petróleo.

Así mismo, resaltó que La U ha sido fundamental para mantener y crecer programas sociales como Familias en Acción, al tiempo que esta colectividad, junto con otros partidos, “fue determinante en la aprobación de una ley que también el mundo entero sigue elogiando: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.

“Por primera vez en la historia de la humanidad, un proceso de paz puso a las víctimas en el centro de la solución del conflicto armado. Les dio visibilidad a las víctimas, les dio vocería a las víctimas, y les dio importancia a las víctimas”, dijo.

Educación y salud

Igualmente, el Presidente exaltó el papel que ha cumplido el Partido de la U para que el Gobierno hubiera obtenido logros extraordinarios en materia de educación, por ejemplo, a través de la gratuidad total para la educación pública del grado cero al grado 11, la entrega gratuita de millones de textos escolares, el programa ‘De Cero a Siempre’, el aumento del acceso a la educación superior y los avances del Sena en formación técnica y tecnológica, entre otros.

“Este es otro triunfo que también ustedes pueden reclamar, porque esta política de educación y de capacitación ha sido una bandera del Partido de la U”, sostuvo.

En materia de salud, el Presidente recalcó avances como el convertir la salud en un derecho fundamental, el logro de la cobertura universal, la política de control de precios de medicamentos y otros, en los que “el Partido Social de Unidad Nacional tiene muchísimo que reclamar, muchísimos resultados qué mostrar”.

De otro lado, el Jefe de Estado subrayó los logros del Gobierno en infraestructura, vivienda, TIC y ambiente, en los que también La U, junto con otros partidos, ha hecho aportes fundamentales a través del Congreso de la República.

Ni extremos de derecha, ni extremos de izquierda

Finalmente, el Jefe de Estado destacó que el Partido de la U ha querido ubicarse en el centro del espectro político, manteniendo vasos comunicantes con la derecha y con la izquierda, pero siempre rechazando los extremismos.

“Los extremos son enemigos del Partido de la U por definición. Y nosotros no queremos ni extremos de derecha ni extremos de izquierda. Somos dueños del centro y tenemos que mantenernos como dueños de ese centro”, concluyó el Presidente Santos.