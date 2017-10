Mindefensa posesiona al nuevo gerente de la Sociedad Hotelera Tequendama

Loterias

Loterías del 23 de octubre en Colombia:

Cundinamarca 4357 – Serie 214

Tolima 7560 – Serie 108

DORADO

Mañana 9636 – Tarde 6033

SUPER ASTRO SOL

6033 – Signo Libra

SUPER ASTRO LUNA:

4908 – Signo Capricornio

CHONTICO:

Día 4282 – Noche 2195

PAISITA:

Día 4349 – Noche 2321

CAFETERITO:

Tarde 1953 – Noche 2099

PIJAO:

5499

CASH THREE:

Día 870 – Noche 008

PLAY FOUR:

Día 9920 – Noche 7671

EVENING:

1071

WIN FOUR:

3188

SAMAN:

2100

SINUANO:

Día 2041 – Noche 0306

CULONA:

9529

CARIBEÑA:

Día 4942 – Noche 3672

MOTILÓN:

Tarde 7230 Noche 3492

LA BOLITA

Día 7823 – Noche 5701

EL COLONO:

1308

LA FANTÁSTICA:

Día 6382 – Noche 9467