Prográmese para celebrar la ‘Fiesta de los Niños’ este 27, 28 y 31 de octubre

La Alcaldía de Bogotá celebrará los días 27, 28 y 31 de octubre la Fiesta de los Niños, la cual estará acompañada de actividades recreativas, fiestas de disfraces y muchos dulces que se repartirán en algunos parques y centros escolares de la ciudad.

Durante estos tres días más de 4.000 mil niños disfrutarán de obras de teatro, recreación dirigida, animación y juegos.

La mayor parte de esta programación tendrá lugar en las localidades de Usáquen, Usme, Engativa, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Santa Fé, Suba, Puente Aranda y Barrios Unidos.

Prográmese para que asista con sus niños:

Viernes 27 de octubre

– Parque Altablanca, (calle 156 B. No. 8 – 40) localidad de Usaquén, en horario de 9:00 a.m a 12:00 m.

– Parque La Andrea, (calle 75 B sur No. 2 – 11) localidad de Usme, en horario de 9:00 a.m a 3:00 p.m.

– Parque La Florida, con influencia para comunidades de la localidad de Engativá, de 9:00 a.m a 12:00 m.

– Parque Candelaria la Nueva, (calle 62 sur No. 22 i – 27) localidad de Ciudad Bolívar, en horario de 9:00 a.m a 12:00 m.

Sábado 28 de octubre

– CEAD Teusaquillo (diagonal 61 C No. 27-21), en horario de 9:00 a.m a 1:00 p.m.

– Parque Eduardo Santos, (calle 4 A bis No. 18 B – 30) localidad Los Mártires, en horario de 10:00 a.m a 2:00 p.m.

– Parque Zona Franca, (calle 13 C – carrera 106) localidad de Fontibón, en horario de 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Martes 31 de octubre

– IED Aulas Colombianas (carrera 11 Este No. 0 – 21), localidad Santa Fe, en horario de 1:00 a.m. a 5:00 p.m.

– Parque CRL Tibabuyes, (calle 139 No. 127C – 48) localidad Suba, en horario de 10:00 a.m a 6:00 p.m.

– Parque Colonia Oriental (calle 4 No. 51 A 90), localidad de Puente Aranda, en horario de 8:00 a 11:30 a.m.

– Colegio Francisco I, (car. 29 C No. 71 C – 11) localidad Barrios Unidos, en horario de 9:00 a.m a 12:00 m.