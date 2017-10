QUE EL WHATSAPP Y SIMILARES NO DESTRUYAN LA FAMILIA

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (156)

En nuestro diplomado en educación para la vida en familia es necesario valorar las nuevas formas de comunicación, o mejor de NO COMUNICACIÓN EN EL HOGAR, entre miembros de la familia y entre amigos.



Nada tan peligroso ahora como el mal uso de las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram entre otros. Las redes PER SE no son dañinas. Son muy útiles, pero el mal uso genera daños que pueden ser irreparables. Ojo: Debemos educar a los hijos, nietos y pupilos para evitarles adicciones de todo orden, como alcohol, tabaquismo, gula, redes sociales.

Muchas personas se han vuelto adictas a estos medios y olvidan a su pareja, a sus hijos y se olvidan hasta de ellas mismas. Es una enfermedad social que debe prender alarmas.

Respecto del WhatsApp tomo de noticias del mundo digital, algunas reglas de conducta que recomiendan para el buen uso de este medio de comunicación.

I

1. Ante todo, respeto. Esta es una norma fundamental tanto en el WhatsApp como en la vida. Así que rehúya de las discusiones personales y, antes de dar una respuesta en caliente, cuente hasta diez.

2. No critique ni difunda rumores. Muchas veces los grupos se convierten en una especie de patio de vecinos. Así que antes de compartir una crítica o queja, piénselo dos veces. Si quiere realizar alguna crítica, que sea constructiva.

3. Procure que sus mensajes sean positivos, constructivos y evite todo fundamentalismo. Si alguien se equivoca no lo corrija de tal manera que lo haga quedar mal. El equivocado puede ser Ud.

4. Envíe solo mensajes absolutamente necesarios. Los grupos de WhatsApp deben ser categorizados ya que sirven para gestionar temas de carácter estrictamente urgente. No todos los grupos serán para compartir vídeos o imágenes graciosas, memes, chistes o información de carácter personal, político o religioso. Y es posible que

deba tener comunicación con sus asesores tales como médicos, abogados, contadores, consultores. En estos casos fije con ellos las reglas a seguir en sus comunicaciones.

II

5. No se convierta en un esclavo del celular. De prioridad a la persona con quien habla personalmente, frente a la persona que le está escribiendo, ya que además de ser una falta de respeto, le tomará más tiempo resolver el asunto. Solo si se trata de funciones laborales esté atento y cierre su celular o despréndase de él, el fin de semana, a la hora de las comidas y durante las horas de descanso o de sueño.

6. Ponga límites. Recuerde que hay vida más allá del celular. Así que si siente que se está convirtiendo en un adicto de la mensajería y redes sociales, establezca un horario para conectarse. Si no pone límites estará dando mal ejemplo a sus hijos.

7. Vigile el número de grupos en los que está. Es posible que solo necesite el grupo de su trabajo, de su familia, de sus amigos, de sus amigos de juego o de actividad social.

8. No agregue indiscriminadamente a personas en un grupo de WhatsApp. Antes consulte con quien pretende invitar.

9. Si usted ha sido incluido en un grupo de WhatsApp con desconocidos, no acepte la inclusión.

10. Si una persona manifiesta que no quiere sus mensajes, presente excusas y no le vuelva a enviar mensajes.

III

11. Responda solo cuando sea necesario. Es cortesía. Evite opiniones que generen debates. La religión, la política y el juego son temas solo para los grupos que tienen estas finalidades.

12. Revise sus mensajes. Evite errores de ortografía. Hay programas que ayudan a escribir correctamente. Y lea antes para evitar que diga lo que no quiere decir.

13. El lenguaje debe ser sencillo. La sabiduría, el lenguaje especializado es solo entre sabios. Prudencia para llegar a todos.

14. Evite enviar WhatsApp en cadena para salvar almas. No todos los creen serios y pueden causan malestar.

15. Todo lenguaje vulgar u ordinario es de mal recibo. Evite quedar mal con sus amigos del grupo. Mensajes que tildan a otros de malhechores, delincuentes no son de recibo en las comunicaciones directas.

16. Filtre las noticias que no sean verdaderas. En la red hay mucha información falsa y malintencionada.

17. Los mensajes deben ser cortos y precisos. Si es necesario escribir largo piense si lo aceptarán sus compañeros de grupo.

18. Envié mensajes en horas hábiles de tal manera que no incomode a sus destinatarios. Es de mala educación enviar mensajes durante las horas en las que las personas están en descanso. A la hora del almuerzo por ejemplo. Tampoco hacer llamadas a estas horas.

19. Use los emoticones adecuados. Que hablen por sí solos, pero que hablen bien.

20. Si abandona el grupo hágalo con decencia. Con tranquilidad.

IV

21. No se comprometa en discusiones, ni las provoque, a través de WhatsApp. No grite. No use solo mayúsculas. Y borre todo lo que lo pueda perjudicar para evitar discusiones en su familia.

22. Los problemas importantes, mejor en persona. Si tiene un problema con alguien, o alguna duda le preocupa, es mejor que se acerque para hablarlo en persona con las partes implicadas.

23. Si está ebrio o alicorado evite escribir a su pareja, expareja, a su jefe, a la esposa o esposo de su jefe o cualquier persona de su empresa.

24. Lo de la familia debe ser solo entre la familia y lo personal solo entre los amigos. Estoy en tal restaurante con el gerente importante, es un mensaje que seguro no le interesa al grupo.

25. Evite los mensajes sobre niños y con mayor razón cuando se trata de personas con discapacidades o en actos que pueden causar burla o denuncian falta de protección.

Si le parece útil esta columna, compártala con su familia y amigos. Seguramente dará muy buenos resultados.

Sigamos cultivando la paz, el amor y la concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos.

Bogotá, del 23 al 29 de octubre de 2017.

