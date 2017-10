Prohíben a Avianca la contratación de pilotos extranjeros

Este miércoles la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió la tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, en contra de la resolución expedida por la Aeronáutica Civil que viabiliza la contratación de tripulación extranjera para casos especiales.

Esta sería una medida transitoria para garantizar la movilidad y conectividad del área de un país, en esta oportunidad por la huelga de los pilotos sindicalizados de Avianca.

Así las cosas, el Tribunal resolvió la tutela a favor de ACDAC, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la libertad de Asociación Sindical y Huelga, por lo que ordena al director de la Aeronáutica Civil, que no se permita a la compañía Avianca S.A, la contratación de comandantes extranjeros, en tanto subsista el cese de actividades de los pilotos afiliados al sindicato de ACDAC.

También dice la decisión que de no ser impugnada, se remitirá a la Corte Constitucional, para su revisión dentro de los tres días siguientes a la notificación.

La compañía Avianca no se ha pronunciado todavía acerca del fallo de la tutela, mientras que la Aeronáutica Civil, dijo que todavía no ha sido notificada y que mientras eso sucede no se manifestará.