La insólita llamada del presidente Santos al exprocurador Alejandro Ordoñez

–El exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado narró en su cuenta en Twitter la sorpresa que tuvo este miércoles al recibir una llamada telefónica, nada más ni nada menos, que del presidente Juan Manuel Santos.

“Hoy me llamó el presidente @JuanManSantos. Me asusté mucho. Pensé que él y Martín querían apoyarme con sus firmas”, reseñó Ordoñez Maldonado para presentar un video grabado a bordo de su carro particular en marcha, en el cual, entre risas, cuenta entre el curioso episodio.

Hoy me llamó el presidente @JuanManSantos. Me asusté mucho. Pensé que él y Martín querían apoyarme con sus firmas. pic.twitter.com/nRHWeI1zal — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) October 25, 2017

Como bien se sabe, el exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado junto con el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez es uno de los más enconados críticos del jefe del Estado.

Un ejemplo:

Mermelada: la cochinada que el gobierno hace con la platica de sus impuestos. #PolíticaParaDummies pic.twitter.com/NhVgUGmqL9 — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) October 16, 2017