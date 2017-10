Calificación de Fitch a Colombia es un espaldarazo al manejo de la política económica: Gobierno

La calificación de la economía colombiana por parte de Fitch Ratings es un espaldarazo a Colombia y un reconocimiento de que ha hecho lo correcto, declaró este viernes el Presidente Juan Manuel Santos.



En la rueda de prensa ofrecida en la Casa de Nariño sobre los avances en la implementación de los acuerdos de paz, el Jefe del Estado se refirió a la apreciación emitida el jueves por la agencia evaluadora de riesgos, que ratificó la calificación de largo plazo de la Nación en BBB, con perspectiva Estable.

“Lo que hizo Fitch ayer es un espaldarazo a lo que hemos venido haciendo”, dijo el Mandatario y recordó que “el país ha sufrido un choque externo” en años recientes.

“Lo que hemos hecho es lo correcto. Eso lo están ratificando las calificadoras de riesgo y lo que hizo Fitch ayer es exactamente eso. Un espaldarazo a lo que hemos venido haciendo”, sostuvo.

Indicó que Colombia sufrió “el choque externo tal vez más duro que hemos tenido”, desde la Guerra de los Mil Días y desde la Gran Depresión de los años 30.

“Y lo hemos manejado de forma tal que no hemos dejado de crecer, no hemos dejado de generar empleo y no hemos dejado de proteger a las poblaciones más vulnerables”, señaló el Presidente Santos y agregó que “es algo que las entidades multilaterales y las calificadoras de riesgo elogian”.