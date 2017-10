Devuelto a Comisión Proyecto que autorizaba parqueo en vía pública

Este viernes en Plenaria mediante proposición de la concejal María victoria Vargas del partido liberal se devolvió el Proyecto de Acuerdo a consideración del Concejo mediante el cual se autoriza a la Administración Distrital el cobro de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas.

La Administración insistió a través del Secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo insistió en darle tramite al proyecto por cuanto considera que en el proyecto de acuerdo se encuentran los parámetros suficientes para determinar los beneficios a que tiene derecho el Distrito por el uso del espacio público pero los concejales tomaron la determinación de devolverlo para subsanar cualquier irregularidad que pueda enterrar definitivamente el acuerdo correspondiente.

No obstante antes de la proposición, el concejal Germán García del partido Liberal rindió ponencia favorable al establecimiento de parqueaderos en espacios públicos porque considera que es una necesidad legalizar el cobro que se viene haciendo de manera informal del uso de parqueaderos en las vías públicas y por cuanto se necesitan espacios de parqueo acondicionados con sistemas inteligentes que mejoren la visión de la ciudad y que los cobros se justifican para tratar de desincentivar el uso del vehículo particular.

Por otra parte el concejal Celio Nieves del partido Polo democrático rindió ponencia negativa a la autorización del Gobierno para cobrar contribuciones o tasas por el establecimientos de vehículos en espacios y vías públicas sustentando su posición en que la sesión de estos espacios se va a hacer a las mismas personas que vienen usufructuando el negocio de los parqueaderos consolidándose un monopolio que beneficia a los mismos y que favorece a los prestadores de servicio y que no beneficia los usuarios. “Que no es viable el alza de las tarifas y el establecimiento de nuevas contribuciones porque no constituyen un beneficio económico para el Distrito y sí se está cediendo el espacio público”. Y que la constitución de nuevos parqueaderos sin regulación de mercado no abaratan los costos sino por el contario pueden disparar las tarifas.

La Concejal María Victoria Vargas del Partido Liberal coordinadora ponente, justificó su proposición mediante la cual se devolvió el proyecto en la necesidad

de que le hagan una modificación estructural al sistema por medio del cual se calcula la tasa para el cobro del uso de los espacios y vías públicas como parqueaderos porque no se estableció en el proyecto la forma de determinar los beneficios que le corresponden al Distrito por la sesión de sus espacios y está determinado en la Constitución que las leyes, ordenanzas y acuerdos que establecen tasas por el uso de espacios o retribución de costos deben estar establecidos en los correspondientes proyectos.