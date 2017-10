Empleada de Avianca protagoniza huelga de hambre en el aeropuerto de Santa Marta

Mery Orozco Melo, quien lleva 17 años trabajando con la aerolínea Avicanca a través de un contrato con la cooperativa Servicopava, inició desde el jueves una huelga de hambre en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

De acuerdo con Orozco, desde el pasado 6 de octubre estaba de vacaciones y este martes la llamó la representante legal de la Cooperativa para decirle que no volviera a su puesto de trabajo, sino que esperara en su casa a que la llamaran.

La mujer comenta que Servicopava la mandó de vacaciones después de negarse a firmar un contrato directo con Avianca como si fuera empleada nueva, desconociendo su antigüedad y bajándole el salario.

“Además para firmar el nuevo contrato, voluntariamente debía pasar una carta de renuncia a la cooperativa. Por eso yo no acepté esas condiciones”, agregó Orozco.

La trabajadora se presentó este jueves, a las 8:30 a.m., a su puesto de trabajo, pero aseguró que su supervisor no la dejó entrar y sus compañeros le dijeron que tienen la orden de no tener ningún trato con ella.

“Mi supervisor de siempre me indicó que yo no podía entrar, que yo aquí ya no tenía labor, que me tenía que dirigir a la cooperativa en Barranquilla”, dijo Orozco.

Por último, Orozco expuso su caso en la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Trabajo. En esta última, según ella, le dieron una citación para enviarla a la cooperativa.