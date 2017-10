Exitosa emisión de bonos internacionales de Davivienda

El Banco Davivienda informó este viernes que culminó de manera exitosa la emisión de bonos senior internacionales por un valor de COP 1 billón 468 mil millones (~US$500 millones). La emisión establece un plazo de 5 años con una tasa rendimiento fija de 7.50%.

La transacción recibió órdenes por parte de inversionistas en Estados Unidos, Europa y América Latina y fue colocada aproximadamente en un 50% a

inversionistas internacionales.

La emisión recibió calificación de grado de inversión Baa3 y BBB por parte de Moody’s y Fitch Ratings, respectivamente. Esta es la tercera emisión de bonos internacionales por parte de Banco Davivienda S.A., tras sus emisiones en 2012 y 2013. Adicionalmente corresponde a la primera emisión corporativa en Global COP desde septiembre de 2014.

El resultado exitoso de esta transacción representa un voto de confianza tanto de inversionistas locales como internacionales a la trayectoria de Davivienda, y soporta los esfuerzos de la organización en consolidarse como una institución financiera líder en América Latina.

Bank of America Merrill Lynch Inc. y Citigroup Global Markets Inc. participaron como colocadores en la emisión.