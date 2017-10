Firmados Contratos Paz, por 1,9 billones de pesos, para Meta y Guaviare

A través de la figura de los Contratos Paz, que impulsa el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los departamentos de Meta y Guaviare se beneficiarán, durante los próximos cinco años, de un plan de inversiones que permitirán rescatar la productividad y reducir la pobreza en esta importante zona del país.

Contrato Paz para el Meta

En los 29 municipios del Meta se realizarán inversiones por 1 billón 450 mil millones de pesos. Estos recursos se canalizarán a 181 proyectos de alto impacto económico y social, tales como agua potable, electrificación rural, vías, puentes, viviendas, alcantarillados, lo mismo que agricultura y desarrollo rural.

Para la financiación de estas obras la Nación deberá aportar aproximadamente 784.406 millones de pesos, esto es el 53,85 por ciento; la gobernación del Meta y los municipios 522.937 millones de pesos, un 35,9 por ciento, y el sector privado 150.370 millones de pesos, el restante 10,3 por ciento.

Contrato Paz para Guaviare

De otro lado, las inversiones en los cuatro municipios del Guaviare ascenderán a 484.407 millones de pesos y se orientarán hacia 159 proyectos, tales como acueductos, energía solar, mejoramiento de viviendas, reparación de vías, inclusión social y producción agropecuaria.

Para el Contrato paz del Guaviare la Nación deberá suministrar 324.567 millones de pesos, el 67 por ciento; la gobernación y los municipios 139.100 millones de pesos, un 28,7 por ciento, y el restante 4,3 por ciento, unos 20.740 millones de pesos, del sector privado.

Seguir construyendo sobre lo construido

La firma de estos dos nuevos Contratos Paz del DNP se protocolizó este viernes 27 de octubre en Villavicencio, entre el director del Departamento Nacional de

Planeación, Luis Fernando Mejía, y la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, al igual que con el gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry.

Al acto asistió el Presidente Juan Manuel Santos, quien desde la creación de este figura en 2012 ha liderado la implementación en el país de la herramienta de los Contratos Plan y los Contratos Paz del DNP en 13 departamentos del país, con inversiones que sobrepasan los 20 billones de pesos.

Durante el evento, el Presidente pidió seguir construyendo sobre lo construido, ahora que se aproxima un cambio de gobierno.

“Sigamos construyendo sobre lo construido. Ahora que va a haber cambio de gobierno el año entrante en materia de Gobierno Nacional y luego de gobiernos departamentales, lo sabio, lo conveniente, lo que hay que hacer es continuar las obras buenas. Si hay alguna obra que realmente no tiene ninguna importancia o no tiene ninguna lógica, pues esas obras no se continúan. Pero en términos generales las obras que se inician tienen que terminarse. La obra más cara es la obra que no se termina, la que más les cuesta a los contribuyentes”, dijo el Presidente Santos.

Habla del Director del DNP

Por su parte, el director del DNP, Luis Fernando Mejía, afirmó que “este plan de inversiones beneficiará a los habitantes de 33 municipios del Meta y Guaviare, la mayoría afectados por el conflicto armado. Estamos priorizando obras que no solo permitirán reducir la pobreza y rescatar la producción agropecuaria, sino sembrar una paz estable y duradera en esta estratégica región del país”.

Según el funcionario, los Contratos Plan y los Contratos Paz del DNP son un instrumento crucial para mejorar la calidad de la inversión y el desarrollo regional.

Proyectos Prioritarios en el Meta

—Energización rural mediante solución solar fotovoltaica y redes de baja tensión para las comunidades de los resguardos indígenas Unuma y el Tigre del municipio de Puerto Gaitán Meta), por 24.444 millones de pesos. Este proyecto permitirá contar energía en 22 escuelas, 112 residencias y 694 usuarios nuevos, para un total de 828 nuevos usuarios en los resguardos indígenas.

—Construcción y re-electrificación rural en media y baja tensión en 11 veredas del municipio de Puerto Concordia y Mapiripán, con un monto de inversión de 11.214 millones de pesos.

—Estudios y Diseños para la conexión Puente Arimena – Puerto Carreño, por 18.038 millones de pesos. El proyecto beneficiará la conexión del centro del país con la Orinoquia y transversalmente a los municipios de esta región que se encuentran actualmente aislados de los centros urbanos.

—Mejoramiento de la vía terciaria Cabuyaro – Puente el Humea – Puerto López, por 60.000 millones de pesos. Este proyecto beneficiará el desarrollo productivo y social de esa zona del departamento.

Obras prioritarias en el Guaviare

—Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en los 4 municipios de Guaviare, por 3.623 millones de pesos. Este proyecto permitirá el mejoramiento de condiciones de habitabilidad en 450 viviendas urbanas en los municipios de San José del Guaviare, Retorno, Calamar y Miraflores, beneficiando a una población de 2.250 habitantes.

—Mejoramiento y mantenimiento carretera Granada – San José del Guaviare de la Transversal Buga – Puerto Inírida, en los departamentos de Meta y Guaviare, por 9.409 millones de pesos. Con este proyecto se avanzará en 35 por ciento de la pavimentación de los 202 kilómetros que tiene la vía.

—Conexión con cicloinfraestructura de los colegios y parques del Municipio de San José del Guaviare, por 12.000 millones de pesos. Proyecto en estructuración por parte del DNP, en etapa de factibilidad, con un costo de estructuración de 750 millones de pesos.