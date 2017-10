Un gran concierto de talla mundial para celebrar la navidad en Colombia

Los próximos 4 y 6 de diciembre a las 7:30pm, en el nuevo Centro de Convenciones “Ágora” de Corferias en Bogotá, se celebrará el inicio de la festividad más esperada del año, con el ‘Gran Concierto Davivienda de Navidad’.

Con la participación de la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, Misi Producciones y el Banco Davivienda como patrocinador oficial, los asistentes disfrutarán de un espectáculo conformado por 290 músicos, quienes presentarán un repertorio insuperable que incluye clásicos navideños, música sinfónica tradicional y canciones originales de María Isabel Murillo, Misi.

Durante estos dos días, más de 7.000 personas se darán cita con el talento que ha recorrido la historia de Misi Producciones, acompañados por la Filarmónica Joven de Colombia, la orquesta juvenil más representativa del país, que ha cautivado a la crítica y el público internacional en reconocidos escenarios en el mundo.

“En la Fundación Bolívar Davivienda creemos que el desarrollo de talento es la clave para la construcción de un mejor país, por ello, desde 2010 promovemos el fortalecimiento de capacidades en los mejores músicos de Colombia, potenciando las carreras de más de 400 jóvenes. La Filarmónica Joven de Colombia es una apuesta para la creación de cultura, por eso este año trabajamos de la mano de Misi Producciones para que Bogotá celebre la Navidad, con un concierto de clase mundial”, expresa Fernando Cortés, Director Ejecutivo.

Este concierto sin precedentes, será orquestado especialemnte para esta ocasión por Larry Hochmann y Bruce Coughlin de Broadway y estará bajo la batuta de Christoph Wohlleben. Sus musicales más importantes incluyen Miss Saigon en el Music Hall de Stugart, Sunset Boulevard y el Fantasma de la Ópera en el Reino Unido. Actualmente es el Director Musical de Next To Normal para Europa con producciones en Viena y Berlín. En su repertorio también ha dirigido, Los Miserables, Jesucristo Supestrella, My Fair Lady y Hair.

Se espera que durante los próximos años, otras regiones del país se deleiten con este gran espectáculo y vivan la Navidad como lo hacen algunas de las grandes ciudades en el mundo.

El Centro de Convenciones Ágora de Corferias, es un nuevo espacio para disfrutar del arte y la cultura en la ciudad, y está ubicado en la calle Ac. 24 #38-47.

No se pierda esta experiencia inolvidable, adquiera entradas a través de TuBoleta a partir del 1 de Noviembre.