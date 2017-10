Vídeo: Polémica en Bucaramanga por concejalas que se estaban pintando las uñas en plena sesión

En las redes sociales se conoció un vídeo en el que se ve a las concejales de Bucaramanga Martha Antolínez García y Nancy Elvira Lora, del partido Liberal, arreglándose las uñas, viendo revistas y mirando el celular mientras se desarrollaba un debate en el recinto.

La polémica recae en el hecho de que las concejales no solo deben asistir a estas reuniones y marcar asistencia, sino también, debatir sobre temas de inversión, sobre proyectos de infraestructura, de salud, de seguridad, entre otros, en pro de la población.

Concejales liberales Navas, Lora y Antolínez de Bucaramanga en pleno costurero pic.twitter.com/VPrhGF3q42 — Julio Sanchez Cristo (@jsanchezcristo) 26 de octubre de 2017

Frente a la polémica, la próxima Presidente del Concejo, Nancy Lora, aseguró que no tiene que pedir disculpas por su actuación, por el otro lado, la concejala Martha Antolinez lamentó lo sucedido.

De acuerdo con Nancy Lora, la razón de revisar los catálogos de compras en plena sesión era por una buena causa, ya que trataba de colaborar a “una señora de una fundación”. También manifestó su poca disposición por darle trascendencia a dichos vídeos y las reacciones de las personas que lanzaron agravios contra ella.

“Toda la gente que nos está insultando, solo les digo que Dios los bendiga. No me preocupa ni tengo que pedir disculpas a nadie porque no estaba cometiendo ningún error, y si en plena sesión se me parte la uña, voy a sacar mi lima porque ante todo soy mujer y mi imagen también vale”, comentó Nancy Lora.

Por su parte, la cabildante Sonia Navas aseveró que no tuvo nada que ver ni con la revisión de la revista, ni con el arreglo de uñas y por lo tanto, no quiso dar declaraciones al respecto.

Cabe mencionar que en el último informe de gestión del Concejo, Nancy Elvira Lora y Martha Antolínez García Lora, se ubican en el cuarto y quinto puesto de más baja gestión.