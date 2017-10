Bogotá se viste de color con la II versión de Distrito Grafiti

Loterias

Loterías del 26 de octubre en Colombia:

Bogotá 3079 – Serie 135

Quindio 1751 – Serie 098

DORADO

Mañana 1030 – Tarde 6231

SUPER ASTRO SOL

7511 – Signo Tauro

SUPER ASTRO LUNA:

4842 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 2619 – Noche 1108

PAISITA:

Día 6267 – Noche 7130

CAFETERITO:

Tarde 5864 – Noche 4205

PIJAO:

5844

CASH THREE:

Día 309 – Noche 481

PLAY FOUR:

Día 9990 – Noche 9862

EVENING:

8031

WIN FOUR:

1386

SAMAN:

0831

SINUANO:

Día 2854 – Noche 1021

CULONA:

5548

CARIBEÑA:

Día 1703 – Noche 5213

MOTILÓN:

Tarde 6531

LA BOLITA

Día 0060 – Noche 8563

EL COLONO:

5001

LA FANTÁSTICA:

Día 9899