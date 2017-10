Corea del Norte ‘bombardea’ Seúl con panfletos de propaganda llamando “enfermo mental” a Trump

–Corea del Norte ha dejado caer en Seúl mensajes insultantes contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha reportado el corresponsal de Reuters en Corea del Sur James Pearson.

Según las imágenes y el mensaje publicado por Pearson en su cuenta de Twitter, las notas norcoreanas describen a Trump como un “enfermo mental” e “idiota”.

“Mentally ill”, “Dotard Trump” – found more propaganda fliers from North Korea in central Seoul. pic.twitter.com/XGZgxdWfFU

— James Pearson (@pearswick) 29 de octubre de 2017