James Rodríguez, elegido el mejor jugador de la fecha en la Bundesliga

El excelente juego que realizó James Rodriguez el pasado fin de semana al anotar un gol en la victoria del Bayern contra el Leipzig, le permitió integrar el equipo ideal de la Bundesliga y consagrarse como el mejor jugador de la décima jornada.

“Es un jugador con creatividad y también ayudó mucho al equipo, en ataque y defensa. Eso es exactamente lo que quiero. Pero yo soy un entrenador que pide aún más. Vamos a trabajar juntos”, aseguró su técnico Jupp Heynckes después del partido.

Cabe mencionar que James fue el jugador que tocó más balones tocó en la primera parte. Además estuvo involucrado en 24 opciones de ataque del conjunto bávaro, siendo el jugador más incisivo en la ofensiva.

El volante colombiano no empezó muy bien en la era Henynckes. No disputó los primeros dos encuentros y en el tercero fue sustituido en el entretiempo.

Con la lesion de Kingsley Coman, Thomas Müller y Franck Ribéry, el colombiano halló su hueco en el once titular.

A moment of magic ?@jamesdrodriguez is your Man of the Matchday ? https://t.co/8NJ5KuDaMb pic.twitter.com/AhxRsZkLcN

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 30 de octubre de 2017