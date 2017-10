Organización Meteorológica Mundial alerta sobre peligroso aumento de la temperatura por concentración récord de CO2 en la atmósfera

–Las concentraciones de dióxido de carbono -CO2- en la atmósfera aumentaron a una velocidad récord en 2016 al nivel más alto en 800 mil años, lo cual ha significado un aumento peligroso de la temperatura en el planeta, según el Boletín de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial.

El organismo internacional advierte que los cambios abruptos en la atmósfera presenciados en los últimos 70 años no tienen precedentes.

Las concentraciones promediadas mundialmente de CO 2 alcanzaron 403,3 partes por millón en 2016, frente a 400,00 ppm en 2015 debido a una combinación de actividades humanas y un fuerte episodio de El Niño.

Las concentraciones de CO 2 son ahora 145% de los niveles preindustriales (antes de 1750), según el Greenhouse Gas Bulletin.

Los niveles atmosféricos rápidamente crecientes de CO 2 y otros gases de efecto invernadero tienen el potencial de iniciar cambios sin precedentes en los sistemas climáticos, lo que lleva a “graves perturbaciones ecológicas y económicas”, señala el informe.

El boletín anual se basa en observaciones del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Mundial de la OMM. Estas observaciones ayudan a rastrear los niveles cambiantes de los gases de efecto invernadero y sirven como un sistema de alerta temprana para los cambios en estos factores atmosféricos clave del cambio climático.

El crecimiento de la población, las prácticas agrícolas intensificadas, el aumento del uso de la tierra y la deforestación, la industrialización y el uso asociado de energía de fuentes de combustibles fósiles han contribuido al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde la era industrial, comenzando en 1750.

Desde 1990, ha habido un aumento del 40% en el forzamiento radiativo total – el efecto de calentamiento en nuestro clima – por todos los gases de efecto invernadero de larga duración, y un aumento del 2.5% desde 2015 hasta 2016, según cifras del US National Oceanic y Administración Atmosférica citada en el boletín.

“Sin reducciones rápidas en el CO 2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero, nos dirigiremos a peligrosos aumentos de temperatura para fines de este siglo, muy por encima del objetivo establecido por el acuerdo de cambio climático de París”, dijo el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. “Las generaciones futuras heredarán un planeta mucho más inhóspito”, dijo.

“El CO 2 permanece en la atmósfera durante cientos de años y en los océanos por más tiempo. Las leyes de la física significan que enfrentamos un clima mucho más caliente y más extremo en el futuro. Actualmente no hay varita mágica para eliminar este CO 2 de la atmósfera “, dijo el Sr. Taalas.

La última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de CO 2 fue hace 3-5 millones de años, la temperatura era de 2-3 ° C más cálida y el nivel del mar era 10-20 metros más alto que ahora.

El Boletín de gases de efecto invernadero de la OMM informa sobre las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Las emisiones representan lo que entra en la atmósfera. Las concentraciones representan lo que queda en la atmósfera después del complejo sistema de interacciones entre la atmósfera, la biosfera, la criosfera y los océanos. Alrededor de un cuarto del total de las emisiones es absorbido por los océanos y otro cuarto por la biosfera, reduciendo así la cantidad de CO2 en la atmósfera.

Un Informe de Brecha de Emisiones por ONU Medioambiente, que se publicará el 31 de octubre, rastrea los compromisos políticos asumidos por los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y analiza cómo estas políticas se traducirán en reducciones de emisiones hasta 2030, definiendo claramente la brecha de emisiones y lo que haría tomar para puentearlo.

“Las cifras no mienten. Todavía estamos emitiendo demasiado y esto debe revertirse. En los últimos años se ha visto una enorme absorción de energía renovable, pero ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que estas nuevas tecnologías de bajo carbono sean “Tenemos muchas de las soluciones para hacer frente a este desafío. Lo que necesitamos ahora es voluntad política mundial y un nuevo sentido de urgencia”, dijo Erik Solheim, jefe de ONU Medio Ambiente.

Juntos, el Boletín del Gas de Efecto Invernadero y el Informe de Brecha de Emisiones proporcionan una base científica para la toma de decisiones en las negociaciones de cambio climático de la ONU, que se realizará del 7 al 17 de noviembre en Bonn, Alemania.

La OMM, ONU Medio Ambiente y otros socios están trabajando para lograr un Sistema Global Integrado de Información sobre Gases de Efecto Invernadero que brinde información que pueda ayudar a las naciones a seguir el progreso hacia la implementación de sus promesas nacionales de emisiones, mejorar los informes nacionales de emisiones e informar acciones de mitigación adicionales. Este sistema se basa en la experiencia a largo plazo de la OMM en mediciones instrumentales de gases de efecto invernadero y modelado atmosférico.

La OMM también se esfuerza por mejorar los servicios meteorológicos y climáticos para el sector de la energía renovable y apoyar la economía verde y el desarrollo sostenible. Para optimizar el uso de la producción solar, eólica e hidroeléctrica, se necesitan nuevos tipos de clima, clima e hidrológicos.

Principales conclusiones del Boletín de gases de efecto invernadero

Dióxido de carbono

El CO 2 es con mucho el gas de efecto invernadero de larga duración antropogénico más importante. Las concentraciones promediadas globalmente para CO 2 alcanzaron 403.3 partes por millón en 2016, frente a 400.00 ppm en 2015. Este incremento anual récord de 3.3 ppm se debió en parte al fuerte fenómeno de El Niño 2015/2016, que desencadenó sequías en regiones tropicales y redujo la capacidad de “sumideros” como los bosques, la vegetación y los océanos para absorber el CO 2 . Las concentraciones de CO 2 son ahora del 145% de los niveles preindustriales (antes de 1750).

La tasa de aumento del CO 2 atmosférico en los últimos 70 años es casi 100 veces mayor que la del final de la última edad de hielo. En lo que respecta a las observaciones directas y de proxy, estos cambios abruptos en los niveles atmosféricos de CO 2 nunca antes se habían visto.

Durante los últimos 800 000 años, la atmósfera preindustrial de CO 2 contenido se mantuvo por debajo de 280 ppm, pero ahora se ha llegado a la media mundial 2016 de 403,3 ppm.

A partir de las reconstrucciones de alta resolución más recientes de núcleos de hielo, es posible observar que los cambios en el CO 2 nunca han sido tan rápidos como en los últimos 150 años. Los cambios naturales en la edad de hielo en CO 2 siempre han precedido a los cambios de temperatura correspondientes. Los registros geológicos muestran que los niveles actuales de CO 2 corresponden a un clima de “equilibrio” observado por última vez a mediados del Plioceno (hace 3-5 millones de años), un clima que era 2-3 ° C más cálido, donde Groenlandia y la Antártida Occidental las capas de hielo se derritieron e incluso parte del hielo de la Antártida oriental se perdió, lo que llevó a niveles del mar que eran 10-20 m más altos que los de hoy.

Metano

El metano (CH4) es el segundo gas invernadero de mayor duración y contribuye con alrededor del 17% del forzamiento radiativo. Aproximadamente el 40% del metano es emitido a la atmósfera por fuentes naturales (por ejemplo, humedales y termitas) y cerca del 60% proviene de actividades humanas como la ganadería, la agricultura de arroz, la explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la quema de biomasa.

El metano atmosférico alcanzó un nuevo máximo de alrededor de 1 853 partes por billón (ppb) en 2016 y ahora es 257% del nivel preindustrial.

Óxido nitroso

El óxido nitroso (N2O) se emite a la atmósfera desde fuentes naturales (alrededor del 60%) y antropogénicas (aproximadamente 40%), incluidos los océanos, el suelo, la quema de biomasa, el uso de fertilizantes y diversos procesos industriales.

Su concentración atmosférica en 2016 fue de 328.9 partes por billón. Esto es el 122% de los niveles preindustriales. También juega un papel importante en la destrucción de la capa de ozono estratosférico que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta del sol. Representa alrededor del 6% del forzamiento radiativo por gases de efecto invernadero de larga duración.