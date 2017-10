Presidente Santos se reúne este martes en Toronto con inversionistas y empresarios canadienses

El Presidente Juan Manuel Santos se reúne este martes en Toronto con un grupo de inversionistas y presidentes de empresas canadienses, en el segundo día de su visita de Estado a Canadá.

El encuentro destinado a incrementar la inversión en la economía colombiana, fue organizado por ProColombia y será a las 8:00 am (7:00 am hora colombiana) en el hotel Four Seasons.

Posteriormente el Mandatario de Colombia tendrá un encuentro con el líder conservador y ex primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015).

Luego visitará la sede del diario The Globe and Mail, donde concederá una entrevista.

A continuación se reunirá con el Presidente del Scotiabank, Brian Porter y con el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.

A las 12:30 pm (11:30 hora colombiana) el Presidente Santos participará en un conversatorio en la sede del Toronto Global Forum, centro que promueve el diálogo sobre temas mundiales y reuniones de negocios. Con esto finaliza su visita a Canadá.

Doctorado de la Universidad de Kansas

De regreso a Bogotá, a las 5:00 pm (la misma hora en Colombia), el Presidente Santos estará en la ciudad de Lawrence (Kansas, Estados Unidos). Allí visitará la Universidad de Kansas, donde obtuvo el título en Economía en 1973 y ahora recibirá un título honorífico por sus contribuciones a la paz.

La ceremonia se efectuará en el Lied Center, de la Universidad, y será presidida por el canciller Douglas A. Girod y la ex canciller Bernadette Gray-Little.

“El Presidente Santos es un líder inspirador que dirigió los difíciles esfuerzos para poner fin a la guerra de más de 50 años en Colombia. Tengo muchas ganas de darle la bienvenida a su alma máter como ganador del Premio Nobel y de presentarle un título honorífico reconociendo su compromiso con la paz para su país”, expresó el canciller Girod.

Hace cinco años el Presidente Santos visitó su alma máter y recibió el galardón de exalumno distinguido.