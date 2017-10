Top 5 de los juegos de terror que no te puedes perder en Halloween

Halloween es la oportunidad para disfrutar junto a familiares y amigos de los mejores video juegos de terror, los cuales se diferencian y resaltan por sus historias, suspenso, nivel de dificultad y habilidades que demandan, como concentración, análisis y rapidez.

Esta lista de juegos llevará a todos los gamers y fans de los videojuegos y del cine de terror a un viaje con los cinco imperdibles de este género, donde si bien todos se desarrollan en el survival horror, el cual consiste en resolver problemas mediante objetos y pistas, escapar a salvo de un lugar y/o rescatar a otros personajes, cada uno tiene una historia especial, con gráficos, conceptos, personajes, sonidos y retos.

Esta selección de juegos sugerida por Xbox Colombia, está cargada de terror y adrenalina, sensaciones proporcionadas por el desarrollo tecnológico de alto nivel en los gráficos, resolución, entre otros.

1. The Evil Within 2

Surge de la mente maestra de Shinji Mikami, diseñador de videojuegos japonés, quién diseñó The Evil Within 2, la última evolución del survival horror y mezcla de emoción psicológica. Este juego gira alrededor de la vida de Sebastián Castellanos, quien perdió a su hija y toda su vida.

Con el fin de rescatar a su hija debe descender a un mundo de pesadilla, donde se enfrenta a múltiples amenazas y ataques de enemigos aterradores, además, los escenarios distorsionados, inquietantes y oscuros agregan una experiencia más escalofriante.

El jugador debe elegir cómo sobrevivir: usar trampas, ser muy sigiloso, esconderse y enfrentarse al horror con una munición limitada.

2. Outlast 2

Outlast 2 es un juego de survival horror, caracterizado por el juego en primera persona, desarrollado y publicado por Red Barrels, desarrollador independiente de videojuegos canadienses.

En este juego conocerás Blake Langermann, un periodista que trabaja con su esposa Lynn, los dos periodistas de investigación dispuestos a correr riesgos, grabando a través de una cámara historias escalofriantes que suceden en Temple Gate, un pueblo situado en tierra salvaje, alejado de la civilización. Allí se encuentran con Sullivan Knoth y sus seguidores quienes realizan actos terroríficos en torno al supuesto nacimiento del anticristo.

3. Residen Evil 7 Biohazard

RE 7 marca un nuevo inicio para el género del survival horror, con un cambio total de modelo gracias a la inmersión que proporciona el modo de juego en primera persona o de rol. El fotorrealismo agrega al juego sensaciones más reales de peligro y suspenso, como escenarios ambientados con decrépitas paredes que surgen de una granja abandonada al sur de los EE.UU. Sobrevivir será la meta en el mundo de terror creado por la compañía japonesa Capcom, que sobresale entre los juegos de terror, debido a su historia, jugabilidad, ambientación, gráficos y personajes.

4. Little Nightmares

Little Nightmares es una historia oscura y extravagante que te obliga a enfrentarse a miedos infantiles. Six, protagonista de la historia debe escapar de Las Fauces, un enorme y misterioso navío habitado por almas corruptas en busca de su siguiente comida. A medida que avanza la aventura, una casita de muñecas espeluznante que actúa como prisión será la locación de donde se debe escapar y un patio de juegos repleto de secretos por descubrir. Este juego reconecta al jugador con su niño interior para dar rienda suelta a la imaginación, como herramienta para encontrar la salida.

5. Don’t Knock Twice

Don’t Knock Twice es un juego de rol basado en la película de terror del mismo nombre, que tiene como foco una leyenda urbana psicológicamente aterradora. La protagonista de esta historia, es una madre cargada de culpa que debe salvar a su hija alejada, en torno a una aterradora historia urbana de una bruja malvada. El juego gráficamente sumerge al jugador, lo cual prolonga el suspenso y la tensión de la partida. Un toque para despertarla de su cama, dos para levantarla de los muertos.