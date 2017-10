De nuevo la falta de quórum impide discusión de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Senado

Este martes en la plenaria del Senado no hubo quórum suficiente para votar el primero de los 27 impedimentos presentados durante la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que no pudo darse la discusión por segunda vez.

El presidente del Congreso, , dijo que es grave lo que está sucediendo e hizo un fuerte llamado de atención a los parlamentarios ausentistas.

Efraín Cepeda, presidente del Congreso señaló que: “Llegamos solo hasta 47 votos, faltaron 5 votos y la palabra la tiene el senado de la República y el Gobierno. Yo le pedí a los ministros que cada quien responda por sus bancadas. Esta es la columna vertebral del proceso de paz, para los militares también es importante avanzar en ello. Si no tenemos jurisdicción especial de paz, en pocos días tendríamos aquí la Corte Penal Internacional”.

Por su parte el senador Mauricio Lizcano dijo que: “Hoy el Partido de la U asistió todo, pero eso nos tiene inconformes porque mientras nosotros hacemos la tarea, otros lo la están haciendo”.

Armando Benedetti señaló que el Gobierno es el responsable directo de que esto suceda por no tener las mayorías para sacar adelante la ley estatutaria e indicó también que si no se aprueba lo antes posible, tendrán que utilizarse mecanismos extraordinarios para hacerlo.

Benedetti sostuvo: “15 de 18 senadores del Partido de la U estamos apoyando el Fast Track y la JEP, pero yo veo un Gobierno débil y sin liderazgo y si no lo ejerce van a tener que sacar la JEP por conmoción interior”.

El senador Roy Barreras manifestó que: “Yo no entiendo cómo ni siquiera el alto comisionado para la paz vino a defender la JEP, es que a nadie le duele la paz, el primer ausente fue el Gobierno cuando debería estar todo aquí sacando adelante el proyecto, yo le ruego a los compañeros de que vengan a votar y le ruego al Gobierno hacer presencia”.

En consecuencia a la falta de quorum, la mesa directiva nombró una subcomisión para estudiar los impedimentos presentados por los legisladores, organismo que presentará un informe a la plenaria y acelerará la votación de los mismos.

“Sin JEP no ha hay Proceso de Paz”: Efraín Cepeda

“Sin Jurisdicción Especial de Paz, no hay Proceso de Paz”, así lo afirmó el presidente del Congreso de la República, el senador Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, al contemplar la cuenta regresiva en la que entró el proceso abreviado legislativo, fast track, cuya fecha límite se cumple el próximo 30 de noviembre.

Puntualmente sobre el proyecto de acto legislativo de la JEP, sostuvo que sin esta jurisdicción se correría el riesgo de no tener quien juzgue a los miembros de las Farc que deban pagar por sus delitos, o a los militares que se acojan a esta justicia. El Presidente consideró que efectivamente se deben “afinar algunos artículos como por ejemplo el de si los miembros de las Farc pueden participar en política antes o después de ser juzgados por la JEP”.

Sobre el hecho de que la semana pasada no fue posible avanzar en algunos proyectos relacionados por vía fast track por la falta de quórum, Cepeda Sarabia, consideró que para poder avanzar en los temas más polémicos “podríamos nombrar unas comisiones de conciliación para que estas le presenten un informe a la Plenaria. Pero aspiramos como deber de los senadores, que no se ausenten en la Plenaria, contesten a lista”, agregó que el Gobierno también debe intervenir con sus ministros en aras de que se dé el quórum.

“Nuestra responsabilidad es dirigir la plenaria de Senado y yo esperaría que el impase de la semana anterior no se repita y los senadores cumplan, voten como quieran y se debata como debe ser”, el Presidente sugirió que efectivamente se debe estudiar el articulado teniendo como referente el Acuerdo de Paz y por supuesto, respetando las modificaciones y los blindajes de que ha sido objeto.

Finalmente sobre la participación en política de las Farc, señaló que “si Timochenko es candidato presidencial y llegamos a la conclusión de que puede participar en la contienda electoral para la presidencia, no veo el por qué el pueblo colombiano le tenga temor a ello; cambiamos las balas por los votos y como lo he dicho los prefiero en el Congreso debatiendo que en el campo con bombas. Será parte de la discusión y miraremos en qué momento pueda ser esa participación en política pero personalmente no les auguro muchos votos”.