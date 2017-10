Exmagistrado González asegura que: “Pretelt no me insinuó cómo fallar tutela de Fidupetrol”

El exmagistrado Mauricio González dijo este martes ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que no fue presionado para fallar la tutela que presentó Fidupetrol, dentro de la investigación de un posible soborno.

González señaló que: “Ni el doctor Pretelt ni el doctor (Rodrigo) Escobar me hicieron sugerencia o insinuación sobre el sentido de la decisión que fuera adoptar”, a las preguntas del abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Pretelt.

Y agregó que: “quiero agregar que creo que no me presto para ello, creo que nunca doy pie para que se me haga algún tipo de propuesta ilícita”.

También indicó que hizo la denuncia porque el abogado Víctor Pacheco le comentó de la reunión sostenida el 18 de octubre del año 2013 en el apartamento de Pretelt, logar donde se habría hecho la exigencia de 500 millones de pesos para que la tutela saliera victoriosa.

Por este caso continuara juicio el 31 de octubre en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.