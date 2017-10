Incautan 300 kilos de dulces y más de 100 litros de bebidas gaseosas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud ha decomisado y destruido cerca de 300 kg de dulces y golosinas y más 100 litros de gaseosas, aguas saborizadas, refrescos de fruta y bebidas, en su mayoría, por estar adulterados o en mal estado.

Los decomisos se han realizado en 120 operativos de inspección, vigilancia y control a 560 establecimientos de la capital del país, como hipermercados, supermercados, depósitos de alimentos y expendios minoritas (tiendas, cigarrerías, panaderías) donde se comercializan dulces y golosinas.

Al cierre de la temporada este 31 de octubre, la secretaría realizará un total de 140 operativos por toda la ciudad, evitando la comercialización y distribución de dulces en mal estado o con alteraciones en sus empaques y etiquetas, que pueden llegar a generar daño en la salud de los niños y en los adultos que los consuman.

Por ello, en esta importante fecha, la Secretaría de Salud entrega importantes recomendaciones a la comunidad para facilitar la identificación de este tipo de productos:

Consejos para un 31 de octubre saludable

-Consuma y entregue únicamente dulces empacados y que vengan de fábrica.

-Antes de consumir dulces, fíjese en las fechas de vencimiento y en las condiciones del empaque.

-Deseche los dulces que no estén empacados ni rotulados.

-Por su bienestar, consuma exclusivamente dulces que estén envueltos en su empaque original.

-Los dulces deben tener su olor, color, textura y sabor característicos.

-Los dulces que estén húmedos, que se adhieran al papel o que tengan un olor desagradable no son aptos para el consumo.

-No almacene dulces en lugares donde estén expuestos a la luz, al calor o a la humedad.

-Los dulces no deben contener materiales extraños ni estar decolorados, derretidos o desmoronados.

-No permita que sus hijos pidan dulces sin la compañía de un adulto responsable.

-Si por consumo excesivo o en mal estado de dulces presenta dolor abdominal, náuseas, vómito y/o diarrea, no se automedique, acuda de inmediato a un servicio de salud.

Consejos para un 31 de octubre seguro

-Acompañe siempre a los niños en todos sus recorridos.

-No permita que los niños ingresen a sitios o vehículos de personas desconocidas.

-Permanezca en grupo y visite solamente lugares de confianza.

-Respete todas las señales de tránsito antes de cruzar la calle.

-Camine siempre por el andén y por calles iluminadas.

-Conozca los sitios de fiesta donde asistirán sus hijos mayores y acuerde con ellos una hora de regreso a casa.

-Si conduce, dé prioridad a los peatones que salen a pedir dulces.

-Notifique de inmediato cualquier extravío, emergencia o situación ilegal a la línea 123.