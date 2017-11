Como un “cobarde acto terrorista” califica alcalde de Nueva York atropello que deja 8 muertos y 11 heridos

–Como un conductor de camiones, de nombre Sayfullo Saipov, de Uzbekistán, fue identificado el individuo que ejecutó el ataque terrorista en Nueva York utilizando como arma una camioneta alquilada en una ferretería Home Depot, con la cual atropello a un grupo de personas, dejando un saldo de 8 muertos y 11 heridos.

El sujeto, de 29 años, fue herido en el abdomen por un policía y está hospitalizado bajo arresto.

El “cobarde acto terrorista” como lo calificó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ocurrió a las 3:05 p.m. en la conocida zona del World Trade Center, cerca de las calles West Street y Chambers Street, ambas localizadas en las cercanías de una universidad comunitaria y una escuela secundaria.

“No debemos permitir que ISIS regrese, o entre, a nuestro país después de derrotarlos en el Medio Oriente y en otras partes. Suficiente!”, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta en Twitter.

El New York Times informó que Saipov vino a Estados Unidos en 2010 y tiene una tarjeta verde que le permite la residencia legal permanente. Al parecer vivía en Paterson, Nueva Jersey, y en Tampa, Florida. Un funcionario citado por el diario dijo que el sospechoso alquiló la camioneta en un Home Depot de Nueva Jersey.

Según las autoridades, Saipov se subió con la camioneta al sendero de bicicletas que corre a lo largo del río Hudson y avanzó por varias cuadras arrollando gente, antes de estrellarse contra un autobús escolar que llevaba dos adultos y dos menores, que resultaron heridos.

Saipov luego abandonó el vehículo blandiendo lo que parecían armas de fuego, pero la policía aclaró que eran una pistola de balines y una de perdigones de pintura. Un policía que fue el primero en acudir al lugar del ataque le disparó y logró detenerlo.

Cinco de los muertos eran turistas argentinos que llegaron a Nueva York para celebrar el 30 aniversario de su graduación. Fueron identificados como Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, confirmó la cancillería argentina en un comunicado.

Otra de las víctimas había llegado de Bélgica. Entre los heridos hay estudiantes y personal de un autobús escolar contra el que impactó el atacante.

Reports of Multiple People Shot In #Manhattan After Man In Truck Ran Over Pedestrians. https://t.co/4Zj7xstvDipic.twitter.com/nYT69iZwFu

— Drago? Ioni?? (@DragosIonita) 31 de octubre de 2017