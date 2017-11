Colombia y ONU suscriben proyecto para fortalecer monitoreo de reducción de cultivos ilícitos

Loterias

Loterías del 1 de noviembre en Colombia:

Baloto 22 – 24 – 28 – 34 – 42 – 08

Revancha 08 – 20 – 22 – 37 – 43 – 03

Manizales 8193 – Serie 061

Valle 2115 – Serie 053

Meta 7945 – Serie 125

DORADO

Mañana 4845 – Tarde 6492

SUPER ASTRO SOL

4500 – Signo Cancer

SUPER ASTRO LUNA:

4956 – Signo Capricornio

CHONTICO:

Día 6213 – Noche 7046

PAISITA:

Día 1844 – Noche 2190

CAFETERITO:

Tarde 0857 – Noche 2429

PIJAO:

3862

CASH THREE:

Día 669 – Noche 052

PLAY FOUR:

Día 9770 – Noche 8922

EVENING:

1831

WIN FOUR:

8219

SAMAN:

0645

SINUANO:

Día 4177 – Noche 9458

CULONA:

5245

CARIBEÑA:

Día 4790 – Noche 2260

MOTILÓN:

Tarde 9317 – Noche 0926

LA BOLITA

Día 9412 – Noche 5525

EL COLONO:

7800

LA FANTÁSTICA:

Día 6606 – Noche 9093