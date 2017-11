Necesitamos vencer el pesimismo para seguir fortaleciendo la competitividad del país

Un llamado a mantener el optimismo para seguir fortaleciendo la economía y la competitividad del país, hizo el Presidente Juan Manuel Santos al intervenir en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2017 – 2018, acto que se realizó este jueves en el Club El Nogal de Bogotá.

“El pesimismo frena la inversión. Si uno está pesimista, no invierte. Si hay pesimismo sobre el país no vienen inversionistas, pero ese es un tema que no es exclusivo de Colombia”, dijo.

Al reiterar que el pesimismo es “nocivo para la competitividad”, el Mandatario declaró: “Entonces mi mensaje, que quiero dejarles y quiero hablar un poco sobre eso, es: lo mejor que podemos hacer para ir mejorando la competitividad es tratar de vencer ese pesimismo en el que estamos sumidos, porque el sector privado es parte del problema, pero sería también una parte importantísima, como dicen ahora, de la solución”.

Informe de Competitividad

Cabe indicar que el citado Informe Nacional de Competitividad es una publicación que recoge análisis y recomendaciones de política que perfilan una ruta que le permita al Gobierno Nacional y regional, junto con empresarios, avanzar en las áreas de la productividad y la competitividad del país.

En el evento, el Jefe de Estado estuvo acompañado por la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; el Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, y el Presidente del Consejo Directivo de Competitividad, Antonio Celia Martínez, entre otros.

Esfuerzo por diversificar las exportaciones

Al final del evento, el Mandatario se comunicó por videoconferencia con Cartagena, desde donde, luego de 12 años de negociación entre Colombia y Estados Unidos, hoy salió el primer contenedor de aguacate Hass producido en predios certificados por el ICA.

El Presidente celebró el logro del país, despidió el envío con 34 toneladas, las cuales salieron en barco desde el puerto marítimo de Cartagena y llegará al puerto de Long Beach en California, y dialogó con el Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y con los exportadores y productores de este contenedor de aguacate Hass.

“Esto nos va a ayudar en este choque externo que sufrimos tanto, porque nos estábamos en cierta forma mal acostumbrando a las exportaciones minero-energéticos, y tenemos que hacer un enorme esfuerzo, que ya comenzamos a ver, en diversificar las exportaciones”, dijo.

Otros temas

Durante su intervención, el Jefe de Estado presentó los avances de competitividad del país durante su administración en materia de crecimiento económico, inversión, generación de empleo, lucha contra la pobreza, mejoramiento de los índices de equidad social, educación e infraestructura, entre otros.

El Mandatario sostuvo que hoy tenemos una economía más sólida y unos instrumentos de política económica más fuertes, que permitirán tener altos índices de crecimiento en el país. Además, calificó la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República como una “gran decisión”.

Así mismo, se refirió al tema de los recientes casos de corrupción, sobre lo cual reiteró que las instituciones no delinquen, sino que quienes delinquen son las personas que hacen parte de las instituciones y –añadió– “contra ellas tenemos que actuar con toda la contundencia”.

Por último, el Presidente expuso a los asistentes los beneficios de la Justicia Transicional como parte fundamental del Acuerdo de Paz, la cual –dijo–, está diseñada para cerrar conflictos como el que ha afrontado Colombia durante más de medio siglo.

Reiteró que su Gobierno se ha esforzado en construir sobre lo construido, continuando políticas heredadas en materia de seguridad, confianza inversionista y cohesión social.

“Mi mensaje es un poco de optimismo, vamos por buen camino, tenemos problemas, sin duda alguna, y seguiremos tratando de solucionarlos de aquí al 7 de agosto, y que, ojalá, quien nos suceda, de la mano del Consejo de Competitividad, pueda seguir buscando los cuellos de botella, arreglando los problemas, pero sobre todo avanzando en la dirección correcta”, concluyó el Presidente de la República.