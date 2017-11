Partió primer embarque de 34 toneladas de aguacate Hass colombiano hacia EE.UU.

–Como resultado de 12 años de negociación, este jueves salió desde el puerto de Cartagena el primer embarque de 34 toneladas de aguacate Hass de Colombia hacia Estados Unidos, hecho que acompañó desde Bogotá el presidente Juan Manuel Santos a través de videoconferencia, en el marco del lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2017-2018.

El jefe del Estado resaltó que con este primer embarque culmina una labor de muchos años en los que el gobierno y el sector privado unen esfuerzos para ser más competitivos.

Santos agregó que la apertura del mercado de Estados Unidos para el aguacate Hass, representa el mayor logro de admisibilidad de este gobierno para el sector agro por el nivel de exigencia sanitaria y el tamaño del mercado.

La fruta fue cultivada en los predios Viterbo, Los Cristales y El Bosque, del municipio de Pácora, en el departamento de Caldas, los cuales cuentan con registro ICA.

Dos empresas son las protagonistas de esta primera exportación: WestSole Fruit y el Grupo Cartama.

Funcionarios de la Dirección Técnica de Cuarentena Vegetal del ICA revisaron la muestra biométrica acordada con APHIS.

Este importante logro se da gracias al liderazgo de la Presidencia de la República, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores y entidades como el ICA, Procolombia y el Programa de Transformación Productiva (PTP). Igualmente a productores como Hasspacol, exportadores como Westsole y el Grupo Cartama y gremios como, Analdex, CorpoHass y Asohofrucol.

Gran oportunidad para el empleo: MinAgricultura

Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, explicó que “este es un logro de 25.000 familias productoras que están convencidas que estar en la mesa de los hogares estadounidenses es una gran oportunidad en beneficio del empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural”.

Igualmente, reiteró el compromiso de la cartera con el aumento y la diversificación de las exportaciones del sector agropecuario. Explicó que Estados Unidos es el mayor importador de aguacate Hass en el mundo, representando una tercera parte de las compras mundiales, con cerca de US$ 2 mil millones.

En cuanto a la demanda por importaciones, ese país cerró el 2016 con un total de 859.661 toneladas importadas, siendo México el principal proveedor, representando el 91 por ciento de las compras totales estadounidenses.

Ejemplo digno de replicarse: MinComercio

A su vez, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, indicó que el crecimiento exportador de este producto ha sido vertiginoso, pues “pasamos de US$ 107.000 en 2010 a US$ 35 millones en 2016 y nuestra meta es cerrar este año con cerca de US$ 60 millones. Este es un ejemplo digno de replicarse en los demás productos que conforman nuestra canasta agroexportadora”, afirmó.

El comprador de este primer embarque es Walmart y la ministra Gutiérrez les dejó un mensaje a productores, empresarios y gremios: “Producir con calidad, paga. Eso es lo que nos abre puertas y nos permite llegar a los mercados internacionales. Esa debe ser la apuesta, y cuenten con nosotros para apoyarlos”, resaltó.

Según análisis de ProColombia, el aguacate Hass es uno de los productos prometedores para la diversificación de la canasta agrícola exportadora del país. Mercados como Estados Unidos que demandan 22.700 toneladas a la semana de aguacate Hass, una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones de la fruta.

Negociación de largo aliento: ICA

Asimismo, el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, indicó que “fue una negociación de largo aliento y aquí están los resultados, el ICA trabajó hombro a hombro con los productores de Colombia para la apertura del mercado Norteamericano, los productores de aguacate Hass tienen ahora un nuevo mercado que en el 2016, fue de casi US$ 2.000 millones”.

También se destaca el papel de la Organización Puerto de Cartagena, que ha desarrollado una plataforma para procesos de inspección y transferencia de carga refrigerada con altos estándares de calidad e inocuidad. Este proceso mantiene óptimas temperaturas garantizando 100% la cadena de frío para la conservación de productos tales como cárnicos, frutas y flores.

Vamos por 1.000 toneladas

Se espera que durante el primer año Colombia inicie exportaciones por un volumen promedio cercano a las 1.000 toneladas, y que aumente gradualmente conforme a la consolidación del plan de trabajo y la vinculación de un mayor número de productores al mismo. Esto requiere un trabajo conjunto entre el gobierno, empresarios, gremios, productores, gobernaciones y academia.

Para lograr ese propósito, el Gobierno Nacional tiene previstos recursos por cerca de 12.000 millones de pesos para aumentar el número de predios libres de plagas y que cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la autoridad sanitaria de Estados Unidos.

A través de la alianza ‘El Agro Exporta’, entre los Ministerios de Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, el Programa de Transformación Productiva ejecutará un proyecto con Analdex para que 700 pequeños y medianos productores de aguacate Hass mejoren su productividad y cumplan con las normas exigidas por Estados Unidos. Los campesinos favorecidos son de Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Cauca.

Exportaciones siguen creciendo

El crecimiento de las exportaciones de aguacate Hass en el país ha sido vertiginoso tanto en valor como en volumen. De exportar US$ 107.918 de aguacate Hass en 2010, el país pasó a vender al mundo en 2016 un total de US$ 35,04 millones. El crecimiento en valor de las exportaciones fue de 32.3 por ciento.

Este año, a agosto, las exportaciones suman US$ 32,03 millones, un aumento del 52,2% frente a igual periodo del año pasado, cuando el país vendió US$ 21,04 millones. La meta para este año es de US$60 millones.

El principal mercado de exportación del aguacate Hass colombiano ha sido la Unión Europea. El destino líder es el Reino Unido, hacia donde se dirige el 33,6% del total despachado hasta agosto. Le siguen Holanda (32,8%), España (16,4%), Bélgica (6,7%), Francia (6,5%), Alemania (2,2%), Costa Rica (0,5%) y Panamá (0,4%). También se exportan cantidades menores a Portugal, Italia, Canadá, Curazao y Aruba.

El principal departamento exportador de la fruta es Antioquia, que despachó el 58,6% de lo exportado hasta agosto. Le siguen: Risaralda (25,4%), Valle del Cauca (6,3%), Bogotá (5,4%), Cundinamarca (1,2%), Quindío (0,9%), Caldas (0,89%), Santander (0,67%) y Tolima (0,4%).

Estados Unidos ha duplicado su consumo de aguacate entre el 2005 y el 2014 y el 96 por ciento de esa demanda corresponde al aguacate Hass.