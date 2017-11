Aprobado en Concejo Proyecto que previene quemaduras en niñas y niños

La Plenaria del Concejo aprobó un Proyecto de Acuerdo por medio del cual se establecen medidas preventivas como herramienta pedagógica para prevenir las quemaduras en las niñas, niños y adolescentes del Distrito.

El concejal Edward Anibal Arias del Partido Verde líder principal del proyecto, explicó que lo que busca con esta iniciativa es dotar de herramientas pedagógicas a los padres y a las personas y entidades encargadas del cuidado de los infantes para que prevengan las quemaduras de niños y niñas que les ocasionan mal formaciones y en ocasiones hasta la muerte.

Que de lo que trata fundamentalmente no es de diagnosticar las quemaduras de los menores ni de encontrar los responsables sino de prevenir que no se presenten, que no se realicen los accidentes que frecuentemente suceden en los hogares y que les dejan huellas indelebles y problemas psicológicos.

A su turno el Concejal Jorge Durán Silva del Partido Liberal, sostuvo que el proyecto de acuerdo se ajusta a la Constitución, la Ley y el Plan de Desarrollo de la actual Administración y que por su carácter social y loable solicitó la aprobación de sus compañeros.

El concejal Emel Rojas coordinador del proyecto indicó que la finalidad del acuerdo es construir un instrumento coercitivo que permita llegar a los hogares con el propósito de promover la prevención en el cuidado de los niños y niñas que evite las quemaduras a través de la concientización de los padres y de las personas al cuidado de los menores de edad, lo mismo que las entidades relacionadas como los colegios y las Secretarías de Educación y Salud quienes deben contribuir con la información para prevenir los riesgos de quemaduras y no tener que llegar a la contingencia por descuido o falta de información.

Los demás concejales de las diferentes bancadas sostuvieron que en este acuerdo se deben incluir la participación de los padres, la familia, los colegios y de la sociedad por cuanto en ese ámbito se mueven los menores de edad y se debe precisar cuáles son las herramientas pedagógicas adecuadas para prevenir las quemaduras de los niños y niñas porque existen algunas que no tienen relación de causalidad con la finalidad del proyecto.

Por otra parte hicieron hincapié en las estadísticas que muestran el alto grado de quemados y recalcaron que es indispensable adelantar políticas de información, comunicación y prevención de los riesgos que implican la manipulación de elementos que puedan causar quemaduras y promover la acción conjunta de los colegios y las entidades distritales que pueden prevenir esta clase de accidentes.