Empresas brasileñas ponen sus ojos en Colombia como socio comercial

En total, 17 empresas de Brasil dedicadas a la fabricación de máquinas y equipos para la industria del plástico y embalajes estarán presentes en Andina Pack 2017, que se llevará a cabo en Corferias entre el 7 y el 10 de noviembre.

Las compañías participan en asocio con el Programa Brazil Machinery Solutions (BMS) que estará ubicado en los estands 18 al 23.

El Programa BMS es el resultado de la asociación entre la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) y la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ), que busca la promoción de las exportaciones brasileñas de máquinas y equipos, así como fortalecer la imagen de Brasil como fabricante de bienes de capital mecánico.

De acuerdo con la responsable de la División de Comercio Exterior de ABIMAQ y gerente del Programa BMS, Patricia Gomes, “En la última edición de la feria, realizada en 2015, Brasil estuvo presente con 16 empresas, que cerraron negocios con empresas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Andina Pack atrae a grandes compradores y empresas de excelente calidad, la presencia de empresas brasileñas comprueba nuestra competitividad en el mercado internacional”.

Brasil ha sido un proveedor relevante de máquinas y equipos para embalajes para los países de América del Sur y Centroamérica. En 2016, fueron registrados US$64.128 millones en exportaciones para el sector. Los principales compradores en el período fueron países como Colombia, México, Argentina, Perú y Estados Unidos.

Empresas que estarán con el Programa BMS en Andina-Pack 2017:

1. A.CARNEVALLI & CIA LTDA

2. CARTON ACCESS LTDA. EPP

3. DELGO METALÚRGICA LTDA

4. IGW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

5. IMSB INDÚSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

6. KROMIA LABELL PRESS IND. COM. MAN. MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA

7. LASERFLEX MATRIZES GRÁFICAS LTDA

8. MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS LTDA

9. MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA

10. MEGA STEEL INDÚSTRIA MECÂNICA EIRELI

11. PIOVAN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

12. PROMÁQUINA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

13. PRONATEC EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

14. REINAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

15. RULLI STANDARD IND. COM. MÁQUINAS LTDA

16. SEC POWER IND. COM.MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

17. VARPE BRASIL – TECNOLOGIA EM INSPEÇÃO E PESAGEM LTDA

Para más informaciones: http://www.eventosbrazilmachinery.com/andinaPack/es/

Andina-Pack se lleva a cabo cada dos años con la presencia de expositores de más de 30 países que se reúnen para exhibir su tecnología ante más de 20 mil visitantes y compradores de países de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. La feria es considerada el mayor centro de negocios del sector de embalajes de América Latina.