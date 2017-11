Hugo Ospina se disculpó por insultar a la actriz Lina Tejeiro

Un Juez de Bogotá le ordenó al líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, disculpase por haber llamado públicamente a la actriz Lina Tejeiro.

El insulto se dio cuando Ospina acusó a Tejeiro de apoyar y comprar cosas ilegales, después de que la actriz expresó en sus redes sociales que apoyaba la plataforma de transporte Cabify.

Por lo tanto, el juzgado le da un plazo de 48 horas a líder de taxistas para que formule una “retractación explícita” y también le ordena eliminar los comentarios expresados en contra de la actriz de todas sus plataformas virtuales.

“Se ordena a Hugo Alberto Ospina que, dentro del término de 48 horas, emita una retractación explícita de la sindicación contra (Lina Tejeiro) de “delincuente y bandida”, y de “apoyar y comprar cosas robadas e ilegales”, aclarando que esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite; por consiguiente, que no es cierto lo dicho”, indicó el Juez.

En diálogo con RCN Radio, Hugo Ospina señaló que en cumplimento a lo ordenado por un juez se retractó de lo dicho contra Tejeiro.

“La señora Lina Tejeiro no es ninguna delincuente, no es ninguna bandida, así como también ella no apoya el narcotráfico, el hurto de celulares, así como tampoco compra productos robados”, aseguró Ospina.

Agregó que va a retirar los mensajes en sus redes sociales que trasgredían el buen nombre de la actriz.

“Voy a reiterar los mensajes que le ordenó el juez, yo soy respetuoso de las leyes y de las ordenes que emiten los jueces de la República”, comentó Ospina.