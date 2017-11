Mininterior pide a Minga Indígena levantar los bloqueos viales para facilitar solución a la protesta

–Tras incorporarse a la mesa de negociaciones en el municipio de Caldono, Cauca, el ministro del Interior Guillermo Rivera, pidió a los promotores de la protesta levantar los bloqueos y reestablecer el tránsito en las zonas afectadas, para facilitar el diálogo y la solución de las demandas.

“Hablemos sin bloqueos de vías”, les dijo el ministro a los dirigentes del Consejo Regional Indigena, CRIC-Cauca y a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

Igualmente el alto funcionario del gobierno central invitó a las organizaciones indígenas que se movilizan por el país a instalar el espacio del nivel nacional y avanzar en las acciones para el cumplimiento de los acuerdos, presentados en los pliegos de exigencias de otras partes del país; teniendo en cuenta la disposición y solidaridad de las comunidades del Cauca de recibir en su territorio al resto de organizaciones regionales.

Destacó que con las poblaciones del Cauca se han venido dando soluciones concretas a los 16 puntos presentados por el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, entre los cuales se identifican también temas del nivel nacional.

Cabe anotar que, de acuerdo al comunicado presentado por las cinco organizaciones indígenas que conforman la Mesa Permanente de Concertación para Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC (ONIC, AICO, CIT, OPIAC y Gobierno Mayor) del 30 de octubre, “Por la defensa de la vida, el territorio, la paz y el cumplimiento de los acuerdos”, el Gobierno Nacional ha realizado acciones concretas de atención y articulación institucional con las entidades del nivel nacional, territorial, Ministerio Público y Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, en los puntos en donde se han realizado movilizaciones (Cauca, Huila, Valle del Cauca, Sucre, Tolima, Caldas, Putumayo, Choco, Risaralda, La Guajira, Arauca, Cesar, Nariño – Pueblo Awa, Antioquia y Casanare), generando espacios de diálogo para revisar y acordar rutas de trabajo que atiendan de manera adecuada las reclamaciones presentadas por sus autoridades en cada uno de estas zonas.

El Espacio de dialogo del nivel nacional, por parte del Gobierno, estará integrado por los Ministros del Interior, Salud, Educación, Agricultura, y los Directores de la Agencia Nacional de Tierras, y de la Agencia de Desarrollo Rural, entre otros altos funcionarios que representan a todos los sectores.

Por su parte el Ministerio del Interior, recalcó la voluntad que ha mantenido a lo largo de este Gobierno de seguir dialogando con las comunidades indígenas, y en este caso en atención a la Minga Indígena 2017, así como viene adelantando acciones regionales y manifiesta que cuenta con la mejor disposición y concreción en el avance de acciones para el cumplimiento de los acuerdos, lo cual facilita el diálogo con el objeto mencionado.

Los ministros de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga y de Educación Yaneth Giha, intervienen también en las conversaciones en Caldono, Cauca.

“Tenemos que privilegiar el diálogo, acá hay una muy buena delegación del Gobierno Nacional, ministros, viceministros, directores de agencias, todos venimos a discutir y a hablar. Ya se adelantó una exposición sobre los 16 puntos que integran sus peticiones, hemos dado nuestro punto de vista, y luego nos solicitaron espacio autónomo, el cual respetamos a la espera para avanzar hacia soluciones”, expresó el Ministro de Agricultura, quien añadió:

“Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo valoramos, es un derecho constitucional, pero también tienen derecho el resto de los colombianos por eso les queremos pedir que no se vayan a las vías de hecho, que privilegiemos el diálogo que sigamos discutiendo hasta encontrar alternativas de solución con sensatez y sin decirnos mentiras”.

También dijo: “Es muy difícil decir sí o no a un pliego de peticiones cuando acá hay temas que tendrían que ser tratados en un proyecto de ley, eso no es de sí o no, es mejor sentarnos a buscar las soluciones reales y cercanas”.