Gigantesca operación militar inician este lunes Fuerzas Armadas de Colombia, Brasil, Perú y EE.UU. en el Amazonas

–Las fuerzas Armadas de Colombia, Brasil y Perú, con el apoyo de Estados Unidos y la presencia de observadores de otros 20 países, entre ellos Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, España y Venezuela, iniciarán este lunes una gigantesca operación militar de simulación de atención humanitaria en una catástrofe en el Amazonas.

El ejercicio militar “AmazonLog 17”, que se extenderá hasta el 13 de noviembre, tendrá como epicentro la población brasileña de Tabatinga, en la triple frontera con Colombia y Perú.

Este domingo, militares de Colombia y Perú desembarcaron en la base montada por Brasil para recibir las tropas.

Según la Agencia Brasil, en total participan en la simulación unos 2.000 personas, de las cuales unas 500 son extranjeras. Además de militares de Brasil (cerca de 1.550), Colombia (150), Perú (120) y Estados Unidos (30), además de observadores de más de 20 países, entre ellos Alemania, Argentina, Chile, Ecuador, Francia, Reino Unido, España, Rusia y Venezuela.

También participan funcionarios de órganos federales y estatales como la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero), la Fundación Nacional del Indio (Funai), la Policía Federal, la Receita Federal, entre otros.

El objetivo del ejercicio es crear directrices para socorro a víctimas en caso de catástrofes en la región de la triple frontera amazónica. Se realizarán simulaciones a las víctimas de incendios forestales, terremotos, sequías, inundaciones, accidentes con embarcaciones y también medidas humanitarias para casos de gran contingente de desplazamientos humanos, como en el caso de los refugiados.

Las simulaciones involucra el uso de 13 helicópteros, 11 aviones, además de diversas embarcaciones para las acciones de simulación de accidentes. También se realizarán atendimientos de salud para la población ribereña y comunidades indígenas de Brasil y de los países vecinos. Algunos de los ejercicios contarán con la participación de “figurantes”. Una base militar multinacional fue montada para dar soporte a militares y socorro de emergencia a las “víctimas”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de AmazonLog17, el general de brigada Antonio Manoel de Barros, dijo a la Agencia Brasil que la elección de la región se debe a su carácter estratégico y el reto de dirigir una estructura de soporte en una región donde el acceso es solamente por vía aérea o de barco. “La gente sabe de las dificultades de la región amazónica y de nuestra frontera y el Ejército tiene una gran preocupación con la presencia del Estado brasileño en la región”, dijo.

De acuerdo con el general, en una situación de catástrofe, los militares actuaría para dar soporte de infraestructura para que otras agencias gubernamentales, como las policías Militar y Civil, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos puedan actuar. “En una situación de grave problema o amenaza como una endemia, una sequía, una inundación y que se agotan determinados recursos y que, en nuestro caso, el gobierno federal es llamado a auxiliar y ahí aparecen las Fuerzas Armadas. Si tenemos que ser accionados, ya estamos listos para el juego. Por eso es que estamos realizando ese ejercicio”, agregó.

La actividad involucra unidades de transporte, logística, mantenimiento, suministro, evacuación e ingeniería. En el caso de catástrofes, por ejemplo, esto implica la planificación logística de desplazamiento de equipos, suministros y equipos hasta el lugar de la acción. Además de preparar el área, hay que pensar en cómo atender a los heridos y evacuar a las personas. En el caso de Colombia y Perú, la participación en la simulación también servirá para que los países vecinos adquieran experiencias para ofrecer ayuda humanitaria en casos similares.

Estados Unidos

De acuerdo con el general, la intención de llamar observadores de otros países fue mostrar que la actuación en la Amazonia “es cosa de gente grande”. “Sabemos que graves accidentes, catástrofes no tienen fronteras. Por eso, decidimos llamar a otros países como, además de los que están directamente involucrados en el ejercicio, para mostrar que nos tenemos capacidad de cuidar de lo que es nuestro, incluso con todas las dificultades”, Barros.

En el caso de Estados Unidos, el general dijo que la participación fue voluntaria y que se da por la relación de confianza construida con los norteamericanos. “Al realizar la simulación, pensamos primero en la participación de agencias y organismos de nuestro país. En el caso de agencias de otros, la participación está basada en tratados internacionales con otros países y también en la relación de confianza que Brasil tiene con otras naciones “, dijo Barros.

La participación de militares norteamericanos en el ejercicio de simulación generó cuestionamientos. El tema llegó a ser debatido en la Cámara de Diputados, cuando el líder del PSOL en la Casa, diputado Glauber Braga (RJ), cuestionó la invitación. A principios de octubre, el diputado remitió una solicitud al ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y al comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, pidiendo más información sobre la participación de militares de Estados Unidos. De acuerdo con el diputado, la medida podría representar la posibilidad de pérdida de soberanía o de subordinación del Ejército.

Para el general, la participación de Estados Unidos contribuye a Brasil a aprender con ellos la capacidad de movilización rápida de recursos, a ejemplo de lo que ocurrió en el terremoto en Haití, en 2010, cuando el país logró movilizar rápidamente una gran cantidad de alimentos para atender las necesidades víctimas. Según el general, los estadounidenses van a traer a Brasil conocimientos y mostrar tecnologías relacionadas con la ayuda humanitaria en catástrofes naturales, a ejemplo de técnicas de purificación de agua.

Participarán de la simulación representantes de la Guardia Nacional, de la Guardia Forestal y militares del Comando Sur, que es una importante unidad del Ejército de Estados Unidos.

En cuanto a informaciones que de Estados Unidos podrían montar una base en la región, el general dijo que son rumores y descartó cualquier posibilidad de instalación de una base norteamericana.

Los estadounidenses traen un avión militar de carga C-130, que participará en ejercicios de combate a incendios forestales y transporte de tropas. “Los norteamericanos van a participar con una aeronave, ayudando en el transporte. También están basados ??en la confianza adquirida. No hay posibilidad de subordinación “, concluyó el general

Según el ejército, en total fueron recorridos cerca de 20 mil km de carreteras, 30 mil Km en aeronaves y 40 mil km en ríos para desplazar las diferentes estructuras usadas para el montaje de las instalaciones de la base militar. En los contenedores y demás materiales transportados para la realización del ejercicio se encuentra casi toda la base logística destinada a la operación – armas, munición, géneros alimenticios, hospital de campaña, camillas, aparatos médicos y odontológicos, medicamentos, UTI móvil, grúas, generadores de energía y tanques de combustible.

“La primera dificultad fue construir un diseño [de ejercicio de simulación] que no estaba listo […] primero que no tiene un modelo, no sirve de copiar el modelo que la OTAN hizo en Europa, pues no funciona. “Aquí hay otras condiciones geográficas, de infraestructura, el pueblo es otro … ahí tuvimos que construir una planificación y la gran dificultad de ejecución está en la logística”, dijo Barros. “No tenemos un comercio allí en la esquina para comprar lo que falta; si usted no planeó, usted no tiene. Además no podemos impactar negativamente a la ciudad, tenemos que ser la solución y no el problema “, dijo Barros.

La dificultad de transportar toneladas de equipamientos hasta la ciudad amazonense de poco más de 60 mil habitantes, a unos 1.100 kilómetros de la capital del estado, fue sólo uno de los desafíos enfrentados por el Comando Logístico del Ejército brasileño para organizar el AmazonLog 2017. “La gente no tiene idea de lo que es nuestra Amazonia, en el caso de Tabatinga, todavía tiene algún flujo logístico por encontrarse en la triple frontera, pero tiene ciudades aún más aisladas, por eso, montamos todo de la nada. que se ha convertido en una de las más grandes de la historia de la historia de la humanidad, “km”, comentó el general.