Peñalosa entregó canchas sintéticas en Kennedy, Antonio Nariño y San Cristóbal

Tres nuevas canchas de pasto sintético para las localidades de Kennedy, Antonio Nariño y San Cristóbal entregó el alcalde Enrique Peñalosa.

Estos espacios tendrán cerca de 70.000 usos al año para el beneficio de niños, jóvenes y deportistas, y tuvieron una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos.

La maratón de inauguraciones inició en la localidad de Kennedy, donde el mandatario de la ciudad le entregó a los niños y jóvenes del barrio Carvajal una cancha de fútbol para su disfrute: “Estamos felices de entregar estos espacios que vamos a abrir hasta bien tarde, para que todos puedan hacer deporte en las noches. Nosotros hemos casi triplicado los recursos para la recreación y deporte”, señaló el alcalde Peñalosa desde Kennedy, donde también anunció que se entregarán ocho canchas más.

Esta cancha está completamente iluminada y demarcada, además se le instalaron nuevos pisos para las zonas de juegos infantiles del parque.

“Se siente una gran felicidad, la emoción de ver algo que se inició y no sabía uno si lo terminaban o no, pero hoy es una realidad. Lo más importante es el beneficio que trae para toda esta comunidad, en especial para estos muchachos. Uno de los grandes problemas que usted encuentra aquí en el sur es la falta de espacios y le doy gracias al alcalde porque está recuperando los parques para la comunidad”, expresó Giovanni Benítez, entrenador de una escuela de fútbol de esta localidad.

El recorrido continuó hacia la localidad de Antonio Nariño, donde la comunidad del barrio La Fragua estaba celebrando la entrega de la nueva cancha de fútbol 11 con la que ahora cuenta su parque.

“Para nosotros los parques no son un lujo, son un necesidad para fomentar la salud física y mental de los niños y jóvenes. Nosotros vamos a hacer, además de las canchas, unos megacentros recreacionales que van a estar en Kennedy, San Cristóbal, Tunal y Suba, entre otras localidades, con piscina cubierta, gimnasios y auditorios culturales”, informó el mandatario de la ciudad.

En este parque había una cancha en césped natural que debido al clima se convertía en un barrial y le impedía a las escuelas del sector adelantar sus prácticas con normalidad en cualquier momento del año.

“La cancha quedó muy bien, me agrada que hayan invertido tanto dinero para mejorar la calidad de deporte aquí. Esto era un pantano que estaba completamente olvidado y semana de por medio no había dónde practicar, porque debían cerrarla por mantenimiento”, sostuvo Daniel Felipe Velásquez, beneficiario de la cancha en este barrio.

La maratón de entregas terminó, por ahora, en el parque San Cristóbal, donde una nueva cancha abrió sus puertas para beneficiar a los habitantes de barrios de esta localidad como Calvo Sur, Las Brisas, Sosiego, República de Venezuela y San Cristóbal Sur, entre otros.

“Aquí estamos entregando una cancha más de las 100 que vamos a llevar a toda la ciudad por instrucción del alcalde. Esto le está cambiando la vida a los niños y jóvenes, sin ninguna duda vamos a armar equipos para que se disfruten esto, canchas iluminadas que estarán abiertas hasta las 10 de la noche”, afirmó Orlando Molano, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Ya son 14 las canchas de pasto sintético que ha entregado esta administración por toda la ciudad. La apuesta de la Alcaldía de Enrique Peñalosa es completar 40 al finalizar este año.

Estos tres campos sintéticos que entregó el alcalde Enrique Peñalosa contaron con una inversión de cerca de 5.000 millones de pesos, cuentan con cerramiento en malla eslabonada, malla contra impacto e iluminación artificial para su utilización por parte de las escuelas de formación, programas institucionales del Distrito y público en general, desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche.

“Es una oportunidad muy grande que nos dan para tener más opciones en vez de estar en la calle, me parece genial como quedó, antes era un peladero donde no había las condiciones para jugar y le agradezco al alcalde por darnos estos espacios para no coger malos pasos”, concluyó Brayan Fabián Arango, joven beneficiario de estas nuevas canchas.