Presidente Santos viaja a Emiratos Árabes y Portugal en visita de Estado para promover inversión en Colombia y construcción de la paz

El Presidente Juan Manuel Santos viaja esta semana a Emiratos Árabes y Portugal en visita de Estado para promover la inversión en Colombia en la actual etapa de construcción de la paz.

Inversión, comercio y cooperación ejes de la visita del Presidente Santos a Abu Dhabi y Dubái, en tanto que la presencia en Portugal se enmarca en la búsqueda de mayor intercambio y construcción de la paz en Colombia.

El Presidente viaja acompañado por un grupo de empresarios, por su señora, María Clemencia Rodríguez de Santos, y por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; Hacienda, Mauricio Cárdenas y Minas, Germán Arce, entre otros.

Emiratos Árabes

El sábado 11 de noviembre el Jefe del Estado colombiano llega en la mañana a Abu Dhabi. Allí tendrá una entrevista con el Príncipe Heredero, Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan, a las 12:00 m (3:00 am hora colombiana).

En esta visita se firmarán dos convenios bilaterales y se concretará un aporte del país árabe por 45 millones de dólares para apoyo en el posconflicto.

Los gobiernos de los dos países suscribirán un acuerdo sobre doble tributación y un acuerdo de protección a las inversiones.

Emiratos Árabes ya había hecho un aporte de 7 millones de dólares a Colombia para atender la tragedia ocurrida en abril pasado en Mocoa.

El domingo el Presidente y los empresarios colombianos se trasladan a Dubái, otro de los siete Emiratos, donde tendrán un encuentro en la Cámara de Comercio del Emirato.

Al mediodía (3:00 am hora colombiana) el Mandatario de Colombia será recibido por el Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primer Ministro y titular de Defensa.

Visita de Estado a Portugal

El lunes de 13 de noviembre empieza la Visita de Estado a Portugal.

A las 11:00 am (6:00 am hora colombiana), el Presidente Juan Manuel Santos llegará al Monasterio dos Jerónimos, en Lisboa, donde tendrá honores militares, y luego pasará al Palacio de Belem para la reunión con el Presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa.

Al término de esta entrevista habrá una rueda de prensa hacia las 12:40 pm (7:40 am hora colombiana).

A continuación el Presidente Santos irá al Palacio das Necessidades para una reunión con el Primer Ministro de Portugal, António Luis Santos da Costa.

A las 3:00 pm (10:00 am hora colombiana) tendrá lugar la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa al Presidente Santos por parte de la Universidad Nova de Lisboa.

El Mandatario colombiano, Premio Nobel de Paz 2016, será la personalidad número 100 que recibe la distinción por parte de la universidad lusa. Antes la recibieron los Premios Nobel Paul Samuelson, Nevill F. Mott, Robert Huber, Robert Mundell y Edmund Phelps; la expresidenta irlandesa Mary Robinson y el exsecretario de la ONU Kofi Annan, entre otros.

La Universidad fue fundada en 1973 y es la más joven de las tres universidades estatales de Lisboa. Cuenta con casi 20 mil estudiantes matriculados.

El título será entregado en un acto en el auditorio de la Rectoría de la Universidad de Lisboa en el campus Campolide y llevarán la palabra el Presidente Santos y el Rector António Manuel Bensabat Rendas.

A continuación, a las 4:40 pm (11:40 am hora colombiana) el gobernante colombiano intervendrá ante el pleno de la Asamblea de la República Portuguesa.

Hacia las 5:30 pm se llevará a cabo en el Hotel Ritz un encuentro con empresarios portugueses en el cual se creará el Consejo Estratégico Binacional.

Finalmente el Jefe del Estado colombiano asistirá a una cena ofrecida por el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa en el Palacio Nacional da Ajuda.

El Presidente de Portugal estuvo en Colombia en octubre del año pasado con motivo de la XXV Cumbre Iberoamericana.

Distinciones en Reino Unido

Antes de llegar a Emiratos Árabes, el Jefe del Estado también hará una visita de trabajo a Londres, donde recibirá el Premio Chatham House 2017 y la Medalla Internacional Kew Gardens.

El Premio Chatham House será recibido por el Mandatario el jueves 9 de noviembre a las 5:00 pm (12:00 m hora colombiana) en un acto al que asistirán el ex primer Ministro del Reino Unido, John Major; el Príncipe Andrés y Robin Niblett, Director de esa institución.

En la ceremonia el Presidente Santos hablará del proceso de paz de Colombia.

Este año, los miembros de la institución eligieron al Presidente Santos en reconocimiento a su labor para firmar el Acuerdo de Paz con las FARC y poner fin al conflicto armado en Colombia.

En esta ocasión fueron nominados, además del Presidente Santos, Charlotte Osei, Presidenta de la Comisión Electoral de Ghana y Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN.

Chatham House, establecida en 1920, es conocida también como el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Es una organización no gubernamental, con sede en Londres, que promueve el entendimiento en materia de relaciones internacionales.

El Premio Chatham House, creado en 2005, se otorga a las personas u organizaciones que hayan hecho contribuciones significativas en el campo de las relaciones internacionales.

Anteriormente se otorgó a Aung San Suu Kyi, defensora de la democracia en Birmania; a la organización Médicos sin Fronteras, a la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y a Melinda Gates, cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Por otro lado, el viernes 10 de noviembre a 10:30 am (5:30 am hora colombiana) el Presidente Juan Manuel Santos recibirá la Medalla Internacional Kew, otorgada por The Royal Botanic Gardens Kew por su trabajo para la protección de la biodiversidad.

El acto será en el Telford Theatre y el Presidente de Colombia pronunciará unas palabras de aceptación de la distinción.

La medalla se otorga a personas que hayan realizado “un trabajo distinguido reconocido internacionalmente, alineado con la misión de RBG Kew”.

El Presidente Santos pronunciará un discurso sobre las promesas de conservación de su gobierno y el programa Colombia Bio, entre otras iniciativas.

The Royal Botanic Gardens Kew es una organización científica de fama mundial en la que trabajan más de 700 personas. Los jardines Kew, creados en 1759, son una de las principales atracciones de Londres y sus 132 hectáreas atraen a más de 1,5 millones de visitantes al año. Desde 1840 tienen el estatus de jardín botánico nacional.