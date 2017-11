Son más de 200 los colombianos implicados en los Paradise Papers

–Incluido el presidente Juan Manuel Santo, son más de de 200 los colombianos enlistados o involucrados en los llamados Paradise Papers, en los cuales se detallan sus operaciones financieras en “paraísos fiscales”, para evadir impuestos y otras cosas. Además de personas naturales, también aparecen empresas privadas y mixtas como Ecopetrol, las Empresas Públicas de Medellín, ISA o la Empresa de Energía de Bogotá que participan de esquemas de apalancamiento financiero a través de seguros en el exterior.



Los colombianos están concretamente relacionados a sociedades instaladas en países con beneficios fiscales, de acuerdo con la nueva investigación, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El estudio deja al descubierto millones de documentos de 19 jurisdicciones offshore como Bermudas, Malta, Barbados o Islas Caimán.

Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y fueron compartidos con periodistas de 67 países.

A diferencia de Panama Papers, se prueba que los esquemas diseñados por las firmas offshore cada vez son más sofisticados y las personas relacionadas con reconocimiento público, van desde presidentes, princesas, primeros ministros o emporios empresariales hasta estrellas de Hollywood y la farándula global.

En los 13,4 millones de registros revisados en un lapso de 70 años, quedan expuestos, entre otros escenarios, los lazos entre Rusia y el secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross o los negocios secretos de Stephen Bronfman, principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Paradise Papers, una nueva filtración de documentos de 19 jurisdicciones offshore, evidencia que cada vez es menos posible esconder secretos financieros en el mundo, y pone al descubierto negocios confidenciales de empresarios y hombres públicos, señala el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El ICIJ precisa que junto con 95 socios de medios exploraron 13.4 millones de archivos filtrados de una combinación de proveedores de servicios offshore y los registros de empresas de algunos de los países más secretos del mundo.

La filtración pone de relieve a las empresas del mundo, políticos, jefes de Estado, personas del mundo del espectáculo y los deportes que protegieron su riqueza en paraísos fiscales secretos.

Los documentos de Paradise Papers incluyen cerca de 7 millones de acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, documentos de fideicomiso y otros documentos de casi 50 años en Appleby , un bufete de abogados líder en el extranjero con oficinas en Bermuda y más allá.

Sin embargo, las exigencias para aceptar a sus clientes no parecen tan claras. En 2006, por ejemplo, su oficina en Islas Caimán tenía más de 600 clientes en sus libros cuyos registros fueron etiquetados como “non-compliant” —que en el argot del sector significa que no tienen identificaciones vigentes, información de contacto u otros detalles para asegurarse que no estuvieran creando empresas de fachada. Aún así, a Appleby se le otorgó el premio de “Bufete de Abogados Offshore del Año”, y es mencionado en el que se denomina “Círculo Mágico Offshore”, así llamado al grupo de mayores bufetes offshore.

Aunque la firma Appleby se promociona como una compañía de asesoría jurídica, sus consejos empresariales también han incluido acompañar esquemas para reducir el pago de impuestos en varios países, incluido Colombia. Los hallazgos de Paradise Papers evidencian, por ejemplo, que uno los mayores clientes de Appleby es el grupo suizo Glencore, con larga trayectoria en territorio colombiano, y que en nuestro país acompañaron, en el año 2010, una millonaria transacción económica que se logró impedir pero que le hubiera permitido reducir el pago de impuestos por 1.500 millones de dólares.

En Colombia, esa información se revela a través de la alianza investigativa de El Espectador y la plataforma periodística latinoamericana CONNECTAS.

LO QUE DICE EL INFORME SOBRE LOS COLOMBIANOS

Juan Manuel Santos figura como uno de los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales. En el reporte aparece como director de dos sociedades “offshore” afincadas en Barbados: Nova Holding Company y Global Tuition & Education Insurance Corp.

En efecto, en el capítulo colombiano reseña que Santos durante los primeros seis meses de su gestión como ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana fue miembro de la junta directiva de la sociedad Global Tuition & Education Insurance Corporation, en Barbados.

Connectas advierte que el mandatario dio su versión y aseguró que renunció antes de asumir la cartera de Hacienda y que nunca recibió ingresos ni fue socio de esa compañía, por lo que nunca tuvo que declarar impuestos.

En esa empresa se destacan otros nombres de figuras públicas como el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, y de su madre la ex Primera Dama de la Nación Ana Milena Muñoz. Los negocios que unieron a Santos y a los Gaviria son liderados por el exministro de defensa Gabriel Silva Luján.

Mientras que en Panama Papers, los colombianos que sobresalían eran los “hombres de la paz” (Humberto de la Calle, negociador de los diálogos con las Farc; Frank Pearl, negociador con el Eln; y Camilo Gómez, excomisionado de paz en el gobierno Pastrana), en Paradise Papers se destacan los “hombres de la guerra”.

Al igual que Silva, los exministros de defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría (del gobierno de Álvaro Uribe) y Juan Carlos Esguerra Portocarrero (del gobierno de Ernesto Samper y ministro de Justicia de Santos) aparecen relacionados con sociedades offshore (ver intertítulo: Los otros protagonistas). Esta investigación no encontró relación coincidencia alguna entre los documentos revelados y sus periodos de actividad pública.

Otra de las menciones de colombianos que son relevantes involucra a empresas privadas y mixtas, como Ecopetrol, EPM, ISA y Empresa de Energía de Bogotá que participan de un esquema de apalancamiento financiero a traves de seguros en el exterior que no tiene tranquila ni a la Contraloría General de la Nación ni a la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN) (Ver nota: ‘El negocio que cautiva’).

En el caso de Ecopetrol, los documentos evidencia como esta que es la principal empresa del país, tiene la mayor parte de su esquema corporativo en destinos offshore.

En esta publicación, tambien se menciona el caso de algunos empresarios privados, que se incluyen bien por la particularidad de sus transaciones, por que han tenido antecedentes con la justicia (Ver nota: ‘Los secretos de Frieri’) o por que son empresarios que han aparecido en leaks previos.

Las investigaciones globales del ICIJ han colocado en la agenda de varios países la urgencia de fortalecer sus legislaciones. El proceso comenzó con las revelaciones de Offshore Leaks (2013), Luxemburgo Leaks (2014), Swiss Leaks (2015), Panama Papers y Bahamas Leaks (2016). El trabajo de Paradise Papers, capítulo Colombia, fue trabajado por los periodistas Pilar Cuartas y Alexander Marín de El Espectador y David Tarazona y Carlos Eduardo Huertas de CONNECTAS. La experiencia reafirma que hoy los secretos financieros ya no son tan secretos gracias a la labor del periodismo, y que su ejercicio de contra poder es determinante para la transparencia.

Entre los otros protagonistas colombianos se citan los siguientes:

Juan Carlos Esguerra

El ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra fue apoderado de una sociedad offshore llamada Haneside Limited.

Exviceministro de Comunicaciones (1974); exministro de Defensa (1995); embajador de Colombia en EE.UU. (1997); dos veces juez ad hoc de la Corte Interamericana de DD.HH. (2004 y 2006); excandidato a Fiscal General de la Nación (2010), y exministro de Justicia (2011) entre 2003 y 2010 prestó sus servicios como abogado a la sociedad Haneside Limited, propiedad de cuatro familias, incluyendo a los Kling Mazuera, empresarios del sector de la construcción. Según un correo de Appleby se sorprenden que “Juan C. Esguerra” haya recibido dividendos sin ser accionista. Esguerra dijo que debe ser un error pues el nunca fue accionista, que el único pago recibido fue por sus honorarios como abogado en un monto de alredor de 6.000 dólares y que fueron devidamente declarados en Colombia. En una situación similar aparece en Paradise Papers Carlos Urrutia Valenzuela, ex embajador de Colombia en Estados Unidos del gobierno Santos, quien también figura en un periodo como apoderado de la mismos sociedad, Haneside Limited.

Jorge Alberto Uribe Echavarría

Exministro de Defensa (2003- 2005) en el gobierno de Álvaro Uribe. Donante y asesor del comité financiero de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Expresidente de la firma de seguros DeLima Marsh. Figura como cliente de Appleby desde 1999, cuando se constituyó en Bermuda la sociedad Socol Investments Ltd., donde fue accionista junto a Ernesto de Lima Le Franc, presidente de la Organización Delima. También figura como miembro de la junta de la compañía Invercol Limited, creada en 1999 en Bermudas con un capital de 120 mil dólares. Según documentos de Paradise Papers, la sociedad se fusionó en 2009 con Invercol 2 Limited. Ante la consulta de esta investigación, el empresario dijo que solo respondería ante las autoridades que así lo requirieran.

María Margarita ‘Paca’ Zuleta

Exviceministra de Justicia (2002); Exzarina anticorrupción (2004), exdirectora de Colombia Compra Eficiente (2012) En el sector privado fue socia de la firma Brigard & Urrutia. Según Paradise Papers, fue apoderado de la sociedad Haneside Limited, de la familia Kling Mazuera. Además, fue la que firmó la recompra de las acciones de Glencore a Xstrata, a través de la sociedad Damila, mediante un complejo esquema offshore, que le daría importantes beneficios a esta empresa en Colombia. (ver nota: ‘Hecha la trampa, hecha la ley’).

La ex directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, también fue apoderada de la sociedad offshore Haneside Limited. Su papel también fue crucial en estrucutras offshore utilizadas por Glencore para recomprar sus acciones a Xstrata en 2010.

Haneside, los Kling Mazuera y los exfuncionarios

Haneside Limited fue creada en la Isla de Man, el 25 de agosto de 1999. Entre sus dueños está la familia Kling Mazuera, empresarios de la construcción. Según sus accionistas, Haneside es un vehículo de inversión que garantiza seguridad. Hoy Haneside es dueña del ocho por ciento de las acciones de Alpina y, según documentos de Appleby, habría recibido seis millones de dólares en dividendos entre 2010 y 2015. En los documentos de Paradise Papers se menciona la intención de sus dueños de transferir acciones a sociedades en Islas Caimán “debido a la reforma tributaria de 2014”. Voceros de los accionistas dijeron que están al día en sus impuestos, pues acogieron la “normalización mediante declaraciones presentadas en 2016”. Entre los colombianos relacionados a esta sociedad sobresalen el ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra; el ex embajador ante Estados Unidos, Carlos Urrutia; y la ex directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘Paca’ Zuleta.

Interbolsa y Tribeca

La empresa protagonista de uno de los descalabros financieros más sonados del país, también aparece en los Paradise Papers. Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, condenado por el descalabro de la comisionista de bolsa, aparece como miembro de junta de dos sociedades: Tribecapital Internacional Management I Ltd, registrada en 2007, y Tribeca Partners Overseas, constituida en 2008. Ambas situadas en Islas Caimán. Luc Gerard, socio fundador de Tribeca, también aparece en los documentos como directivo.

De acuerdo con registros de Paradise Papers, Jaramillo renunció como director de esas juntas en septiembre de 2014, un año antes de que lo sentenciaran por el fraude que afectó a más de 1.000 personas. Sin embargo, Jaramillo afirmó a esta investigación, que su participación en esas sociedades fue como presidente de Interbolsa S.A y no a título personal. “A raíz de mi retiro de la presidencia de Interbolsa no se me permitió sacar información, por lo que no dispongo de los archivos para contestar sus preguntas. A estas alturas de la vida, no confío en mi memoria”, respondió.

Por su parte, Luc Gerard también es cliente activo de Appleby con las sociedades Tribecapital International Management Ltd, Tribecapital International Fund I LP y Tribeca Fund III Ltd. El fundador de la firma Tribeca explicó que, ante “solicitudes de inversionistas internacionales que no querían invertir directamente en un fondo de capital privado en Colombia”, ese fue el camino escogido. “Todas las declaraciones que se tienen que hacer tanto en Colombia como en el extranjero se han hecho de conformidad con las leyes”, agregó.

Rodrigo Jaramillo, ex presidente de Interbolsa, estuvo relacionado a sociedades offshore del fondo inversionista Tribeca según documentos de los Paradise Papers.

Los dividendos de Ajover S.A.

Elis Douer Ambar y Albert Elis Douer Mishaan hacen parte de una reconocida familia empresarial en el sector textil y han comandado Ajover S.A. Correos de Appleby muestran que la firma de abogados de Nueva York Loeb Block & Partners facilitó entre 2014 y 2015 el envío 700.000 dólares en dividendos de Ajover a una red de sociedades offshore: Royalton Investments, en Isla de Man; Dijon Corporation y Marsanne Limited, en Islas Vírgenes Británicas, y Lowell Trust, en Bermudas. Según los documentos, lo hicieron por “razones de impuestos locales”.

La firma de abogados apuró a Appleby para que el dinero fuera transferido antes del 31 de diciembre de 2014, un día antes de entrar en vigencia la reforma tributaria en 2015. La idea inicial era que el dinero llegara a una cuenta Davivienda en Panamá, pero por límites de tiempo Appleby lo recibió en sus cuentas, de lo que se arrepintió después al reconocer que fue una “violación de nuestros procedimientos”. Ajover S.A. no respondió las solicitudes de información hechas para precisar este episodio.

Mario Scarpetta Gnecco

Empresario vallecaucano, exgerente de Amalfi S.A. y hoy propietario de Azurita S.A. Según documentos de Paradise Papers, junto a Consuelo Scarpetta Gnecco, fue directivo y beneficiario de la sociedad Orionis Corporation, incorporada en abril de 2011 por Appleby en las Islas Británicas. Fue traspasada a otra sociedad el 28 de diciembre y su estado actual es cerrado. Esta familia fue mencionada en los Swiss Leaks como unos de los 286 clientes colombianos con cuentas secretas en el banco HSBC. A través de su abogada, Manuela Echavarría, el empresario dijo a esta investigación que no hablaría de sus sociedades y aclaró que “ha participado de inversiones en el exterior, como es legítimo y usual que ocurra, con total transparencia y cumpliendo todas las obligaciones tributarias”.