Presidente de Colombia recibe este jueves en Londres el Premio Chatham House 2017 por la tarea de reconciliación

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibe este jueves en Londres el Premio Chatham House 2017, otorgado en reconocimiento a su labor para lograr el Acuerdo de Paz con las FARC y poner fin al conflicto armado.

El Mandatario recibirá el galardón a las 5:00 pm (12:00 m hora colombiana) en un acto al que asistirán el ex primer Ministro del Reino Unido, John Major; el Príncipe Andrés de Inglaterra y Robin Niblett, Director de esa institución.

El Jefe del Estado llega a Londres en visita de trabajo, antes de realizar una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, para promover inversiones y comercio, y una visita de Estado a Portugal, enmarcada también en el intercambio, la cooperación y la construcción de la paz.

Chatham House, organización no gubernamental creada en 1920 y conocida también como el Instituto Real de Asuntos Internacionales, nominó este año para el premio al Presidente Santos, Premio Nobel de Paz 2016; a la Presidenta de la Comisión Electoral de Ghana, Charlotte Osei y al Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El Premio Chatham House, creado en 2005, se otorga a las personas u organizaciones que hayan hecho contribuciones significativas en el campo de las relaciones internacionales.

Anteriormente se otorgó a Aung San Suu Kyi, defensora de la democracia en Birmania; a la organización Médicos sin Fronteras, a la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y a Melinda Gates, cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Durante su visita de trabajo, el gobernante colombiano recibirá también el viernes a las 10:30 am (5:30 am hora colombiana) la Medalla Internacional Kew, otorgada por The Royal Botanic Gardens Kew (el jardín botánico de Gran Bretaña) por su trabajo para la protección de la biodiversidad.