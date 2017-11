Shakira gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo

Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los “papeles del paraíso”, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que ha participado en la investigación de los “papeles del paraíso”.

En declaraciones a este medio, Ezequiel Camerini, uno de los abogados de Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004.

“Los años siguientes tuvo que viajar sin parar y ha pasado la mayor parte del tiempo en diferentes países. Como parte de la gira ‘Sale el Sol’, dio 110 conciertos por todo el mundo”, resaltó Camerini.

El abogado también recordó que Shakira pasa largos periodos en Estados Unidos, donde participa en el programa de talentos musicales “The Voice”.

La gestión de parte de los 31,6 millones de euros (36,6 millones de dólares) se realizaba desde 2007 a través de la sociedad maltesa Turnesol Limited, que “cumple con todos los requisitos legales para operar como tal”, en palabras de Camerini al diario español El confidencial, otro de los participantes en la investigación.

Los “papeles del paraíso” es una investigación periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado 382 informadores de casi un centenar de medios de comunicación.

Han analizado más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de 127 políticos y personajes públicos en territorios opacos desde 1950 hasta 2016.

Entre los medios de comunicación que han participado están The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y El Confidencial.

Poco antes de que su nombre apareciera vinculado a los “papeles del paraíso”, Shakira anunció, por motivos médicos, la cancelación del primer concierto de su gira mundial “El Dorado”, que estaba previsto para mañana en la ciudad alemana de Colonia.

“Durante mis últimos días intensos de ensayo he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente, como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor”, afirma la cantante en un mensaje a sus “amigos en Alemania”, colgado en su web.

La colombiana asegura sentirse “muy triste” por no poder cumplir con este concierto y expresa su confianza en que, siguiendo los consejos médicos, pueda recuperarse pronto.

El objetivo es empezar la gira el próximo día 10 en París, la que tenía que ser la segunda cita del tour, y continuar después con los conciertos programados en Amberes, Montpellier, Bilbao, Madrid, Lisboa, La Coruña, Barcelona, Lyon, Múnich y Zúrich, a los que se uniría en una fecha aún no determinada el suspendido de Colonia.