Elegidos los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad que presidirá Francisco de Roux

Imagen: youtube

Las personas elegidas para investigar y ofrecer posteriormente la verdad acerca de los hechos violentos que ocurrieron en Colombia durante más de medio siglo de conflicto armado, son seis hombres y cinco mujeres, entre sacerdotes, víctimas, periodistas, académicos y gestores culturales.

Esta Comisión de la Verdad es un órgano temporal, de carácter extra-judicial, que se ha creado históricamente en procesos de transición (de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.

La Comisión hará parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Comisión no reemplaza la justicia. La Mesa continúa trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre otros mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas, la justicia, la reparación y la no repetición.

La relación entre los distintos mecanismos se abordará una vez hayamos llegado a acuerdos sobre todos los componentes del sistema integral.

La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:

Las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar con ocasión del conflicto.

El impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones.

Las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos.

El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado.

Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto.

Los integrantes escogidos entre 196 candidatos, por el Comité de Escogencia, son los siguientes:

1. Francisco de Roux, presidente

2. Saúl Alonso Franco

3. Lucía Victoria González

4. Carlos Marín Berstain

5. Alejandra Miller

6. Alfredo de la Cruz Molano

7. Carlos Guillermo Ospina

8. Marta Cecilia Ruiz

9. María Ángela Salazar

10. María Patricia Tobón Yagarí

11. Alejandro Valencia Villa.

Las funciones de esta comisión son:

Investigar sobre todos los elementos del mandato.

Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo.

Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto.

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión.

Elaborar un informe final.

Rendir cuentas de manera periódica sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de sus funciones.

Comité de seguimiento:

Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final.

Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras.

La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones.

Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones.