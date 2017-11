Prótesis automatizadas fabricadas en el SENA fueron destacadas en encuentro internacional de ingeniería

El proyecto de creación de prótesis automatizadas en tecnología 3D, de bajo costo y peso ligero, desarrollado por aprendices e instructores SENA de la Regional Atlántico, fue destacado en el marco de la vigésima versión del coloquio de ‘Educación en ingeniería internacional: métodos comprobados y nuevas fronteras’ de la Universidad del Norte de Arizona (Estados Unidos).

“Este tipo de espacios nos permiten mostrarle al mundo que en Colombia los jóvenes somos innovadores y creativos, y que desde una entidad pública como el SENA podemos transformar la realidad de muchas personas”, aseguró Jairo Orduz, aprendiz del programa Tecnólogo de Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos del Centro Nacional Colombo Alemán de Atlántico. “Todos los asistentes a este certamen académico quedaron con ganas de aliarse a nosotros, de aportar, se interesaron por nuestro desarrollo”, agregó.

Las prótesis, que se pueden personalizar, son desarrolladas con base en materiales resistentes y amigables con el medio ambiente como plásticos biodegradables, creados con almidón de maíz. Además, cuentan con tecnología mioeléctrica, la cual utiliza sensores corporales que captan los impulsos de los músculos y permiten el movimiento de la extremidad.

Este proyecto del SENA, desarrollado en colaboración con la Universidad de Rhode Island, a inicios de 2017 resultó ganador de la convocatoria del Fondo de Innovación estadounidense ‘100.000 Strong in the Americas’ (La fuerza de 100 mil en las Américas, significado en español). Este fondo es liderado por el Departamento de Estado de EE.UU., Partners of the Americas (Socios de las Américas), y la Association of International Educators NAFSA (que traduce Asociación de Educadores Internacionales).

“La participación del SENA es importante porque es una gran institución de Colombia que brinda muchas oportunidades a los jóvenes, pero además, porque este es un momento para aprender sobre los modelos replicables de otras entidades de educación superior y de trabajar juntos”, expresó Melissa Armstrong, directora de programas internacionales globales de la Universidad del Norte de Arizona.

El certamen, que reunió a más de 120 personas de diferentes países, tuvo como fin establecer una agenda internacional audaz para globalizar la educación de ingeniería en las instituciones de educación superior con una perspectiva de liderazgo e intercambiar buenas experiencias.

“Esto demuestra que los proyectos desarrollados desde los ambientes de aprendizaje pueden trascender de las aulas, que no solo formamos para el trabajo y con pertinencia según lo que requieren las empresas, sino para el desarrollo científico de nuestro país y el emprendimiento”, aseguró Jacqueline Rojas Solano, directora del SENA en el Atlántico.

Esta iniciativa, inició como un proyecto formativo que se desarrolla gracias a recursos por más de $94 millones destinados por el SENA, mediante el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA).