Sector aguacatero, la ola verde mundial

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Colombia desde hace un tiempo exporta una de las 500 variedades de aguacate, el Hass en fresco a Holanda, Reino Unido, España, Bélgica y Francia; y tras negociaciones fracasadas con las administraciones de George Busch (hijo) y Barak Obama para exportar aguacate Hass, con Donald Trump el pasado 13 de agosto se logró el aval para el ingreso del llamado oro verde al mercado estadounidense, tras reunir los requisitos de sanidad e inocuidad.

A las exportaciones colombianas, libre de aranceles, se les dio luz verde de parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS), para que el aguacate Hass colombiano sea parte de la mesa de los estadounidenses. El inicio del Acuerdo Comercial de esa fruta entre las dos naciones, será una de las noticias comerciales más importantes del año para 25.000 familias productoras del fruto de mantequilla (verde ) de las frutas. Algunos afirman que serían sólo 2.000 mil familias aguacateras en el país, la mayoría sin asociarse. Estados Unidos, donde ha aumentado el consumo per cápita de aguacate, tradicionalmente ha surtido su mercado con el proveniente de Michoacán, al suroeste de México. En Colombia, el presidente Santos Calderón, bastante desinformado o demasiado optimista, afirmó que el país se convertirá en uno de los mayores exportadores de aguacate en el planeta, con 1.000 toneladas que se exportarían anualmente a EE.UU., desde noviembre de este año, inicialmenmte a través de WestSole Fruit y el Grupo Cartama. México aporta uno de cada tres aguacates que entran al mercado internacional; es el principal productor mundial de aguacate o palta; y en ese país centroamericano, el Estado de Michoacán es el líder en la producción de aguacate; exportando 945,000 toneladas al año a Estados Unidos, Europa, Asia y Canadá . Las primeras 34 toneladas que exportó este mes Colombia a EE.UU., de un potencial de 10,000 toneladas; fueron compradas por Wal-Mart, Stores INC, alcanzan para menos de siete días; en ese país consumen 22.700 toneladas de aguacate Hass a la semana. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, “para el día del famoso Superbowl, en los Estados Unidos”, se venden más de 150 millones de unidades de aguacate Hass, “una de las frutas de mayor demanda mundial”. En la Región, Chile y República Dominicana, también son destacados productores de esa fruta exótica.

En el país hay sembradas cerca de 20.000 hectáreas de aguacate Hass; siendo el departamento de Antioquia indudablemente el líder nacional en exportarlo; seguido de Risaralda; y en menor proporción Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Santander, Tolima , Bolívar y Cauca. El transporte al exterior del aguacate Hass, uno de “los clusters estratégicos de Medellín y Antioquia”, se efectúa en barco durante 11 días desde Santa Marta hasta Inglaterra. Para entrar a mercados internacionales cada vez más exigentes, el sector aprende del cafetero colombiano con una tradición de más de medio siglo. Colombia tiene ventajas respecto de otros países de la Región para producir más aguacate, porque los árboles de más de ocho años dan dos cosechas al año. A lo anterior se agrega el beneficio de ser menos días de transporte hacia Europa y Costa este de EE.UU., desde nuestro país, en comparación con Perú, Ecuador y Chile, señaló la Asociación Nacional de Comercio Exterior Analdex.

El aguacate en Colombia es regalado, en comparación con el precio que se paga en Europa, que lo hace un alimento inaccesible en ciertas temporadas. En la lista de países en proceso de admisibilidad fitosanitaria para llevar el aguacate marca Colombia, están China, Japón, Corea del Norte y Chile. Cuando acceda a esos mercados, Colombia -tercer productor mundial de aguacate de todos los tipos-, duplicaría su exportación, beneficiando toda la cadena productiva. Las causas de las pérdidas en el sector “son el daño mecánico, el enfriamiento excesivo y la contaminación por hongos”, indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Son igualmente una amenaza las plagas conocidas como barrenadores del hueso del aguacate. En Colombia algunos pequeños cultivadores no se benefician de la técnica propia del sector, como plantas de empaque y de acopio para almacenar su producto. Los entes rectores de este naciente sector y asociados, son el Consejo Nacional de Aguacate como órgano consultivo del Gobierno Nacional; la Asociación de productores de Aguacate Hass, frutas y hortalizas (Asfruher), y la Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia“CORPOHASS”, que representa el 70% de los agroexportadores colombianos de aguacate Hass.

El futuro del gremio es el polvo de aguacate, cuya patente está en trámite en la Superintendencia de Industria y Comercio. “Viene en tres presentaciones: solo, con componentes activos y guacamole”, indicó la Agencia de Noticias UN. El aguacate conquistó el paladar de los humanos porque “ ofrece también un alto valor nutritivo y variados beneficios medicinales”, indica la FAO. “Su buen aporte de potasio lo hace importante para el buen funcionamiento del sistema muscular, y el magnesio con la vitamina B6 favorecen a nuestro sistema nervioso y ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico”, indicó el médico, neurólogo y científico de Tegucigalpa, Dr. Marco Tulio Medina.

