Segunda Macrorrueda para la Reconciliación: acciones concretas para el desarrollo de las regiones

Loterias

Loterías del 8 de noviembre en Colombia:

Baloto 02 – 04 – 10 – 17 – 37 – 06

Revancha 07 – 08 – 10 – 42 – 43 – 02

Manizales 5175 – Serie 082

Valle 9567 – Serie 012

Meta 2736 – Serie 075

DORADO

Mañana 4935 – Tarde 2911

SUPER ASTRO SOL

2370 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

3201 – Signo Libra

CHONTICO:

Día 7028 – Noche 2495

PAISITA:

Día 2983 – Noche 4909

CAFETERITO:

Tarde 4787 – Noche 2163

PIJAO:

1208

CASH THREE:

Día 360 – Noche 301

PLAY FOUR:

Día 0944 – Noche 2068

EVENING:

9041

WIN FOUR:

6920

SAMAN:

8902

SINUANO:

Día 7516 – Noche 7937

CULONA:

5978

CARIBEÑA:

Día 6308 – Noche 6941

MOTILÓN:

Tarde 1907 – Noche 5490

LA BOLITA

Día 1183 – Noche 2326

EL COLONO:

8721

LA FANTÁSTICA:

Día 9663 – Noche 6601