Comercio e inversión, objetivos de la visita oficial del Presidente de Colombia a Emiratos Árabes

Fortalecer el comercio y atraer inversión son los objetivos de la visita oficial que comienza este sábado el Presidente Juan Manuel Santos a Abu Dhabi y luego a Dubái, para estrechar los lazos con los Emiratos Árabes Unidos.

La delegación colombiana sostendrá reuniones con el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y con el Emir de Dubái, Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien a su vez es Vicepresidente, Primer Ministro, y Ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos. En las reuniones se tiene previsto discutir temas relacionados con innovación, comercio, sector agrícola y agroindustrial, y sector minero, entre otros.

En materia de cooperación se tratarán aspectos para profundizar el relacionamiento en materia de turismo, seguridad, energías renovables, educación y formación vocacional.

Durante la visita se suscribirán el Acuerdo sobre Doble Tributación y un Memorando de Entendimiento para la administración de una donación de cerca de 45 millones de dólares que servirá para realizar proyectos de construcción de paz para el posconflicto.

El Jefe del Estado llega a la 1:30 am hora colombiana a Abu Dhabi, donde se reunirá a las 4:00 am (hora de Colombia) con el Príncipe Heredero, Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan.

Más tarde dará una declaración a los medios y depositará una ofrenda en el Ofrenda en Monumento a los Mártires.

El domingo 12 de noviembre el Presidente se trasladará a Dubái, donde se desarrollará una agenda que incluye actividades entre empresarios colombianos que conforman la delegación y empresarios emiratíes, con el fin de fortalecer los acercamientos entre los sectores privados y aprovechar al máximo las oportunidades existentes.

El Jefe del Estado viaja acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín; Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Minas y Energía, Germán Arce.

“Nos interesa que a Colombia lleguen más inversionistas. Para los empresarios de este mercado hay oportunidades identificadas por ProColombia en sectores como el de servicios petroleros, el metalmecánico, infraestructura turística y servicios financieros, así como en fondos de capital”, explicó la Ministra de Comercio.

Intercambio de Colombia con Emiratos Árabes

Emiratos Árabes Unidos es un país formado por siete emiratos que se independizaron del Reino Unido en 1971: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn, cada uno de los cuales tiene cierta autonomía política, y económica. El país, cuyo sistema político es una monarquía constitucional, tiene más de 9 millones de habitantes, su capital es Abu Dhabi y su principal fuente de ingresos es el petróleo.

Colombia y EAU establecieron relaciones diplomáticas el 1º de enero de 1976.

En 2016, Colombia le vendió a Emiratos Árabes Unidos US$ 33,3 millones, de los cuales US$ 17 millones correspondieron a bienes no minero energéticos. Este año, entre enero y septiembre, se exportaron en esa clase de productos US$ 13,2 millones.

Artículos de confitería, oro, medicamentos, café, flores, carretillas, preparaciones para salsas y piedras preciosas, son algunos de los productos que se venden hacia ese destino.