La obra de teatro ‘Victus’ se presentará gratis en seis localidades

Victus, una obra teatral en la que intervienen ex guerrilleros, ex paramilitares, ex miembros de las fuerzas pública y sociedad civil en Colombia y que transmite un mensaje de esperanza y de reconciliación, será presentada de manera gratuita en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Antonio Nariño y San Cristóbal.

La puesta escena juega con los cuatro elementos en donde el fuego representa la luz en medio de la oscuridad. el agua la fluidez de los participantes, la tierra simboliza el principio y el motivo del conflicto y el viento es el aliento de vida para continuar.



La trama gira en torno a la historia de personas de distintos orígenes que tienen en común que sobrevivieron a la guerra, por lo cual se recrean momentos significativos como la infancia, el reclutamiento, el secuestro, la desmovilización, los sueños y la reconciliación.

Su directora es la reconocida actriz Alejandra Borero, quien explica que VICTUS “es un inventario de lo que ha sido Colombia en más de 50 años de conflicto”.

Está gira gratuita se logró gracias a las acciones que adelantó la Alcaldía Mayor de Bogotá, Casa Ensamble y el Programa Cultura en Común del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Programación.

Localidad de Chapinero

10 de noviembre, 8:00 a.m.

Gimnasio Moderno (Carrera 9 No. 74 – 99

Localidad de Teusaquillo

15 de noviembre, 10:30 a.m.

Colegio Nuestra Señora del Pilar (Calle 62 No. 27A – 12)

Localidad de Usaquén

17 de noviembre, 10:00 a.m.

Teatro Servita – CDC Usaquén (Calle 165 No. 7 – 52)

Localidad de Antonio Nariño

18 de noviembre, 3:30 p.m.

Teatro Villa Mayor (Carrera 34B No. 36 – 04 Sur)

Localidad de San Cristóbal

23 de noviembre, 10:00 a.m.

Teatro La Victoria (Calle 36M Sur No. 2 – 0 Este)

