Gobierno acompañará tanto ACDAC como Avianca para que se garanticen los derechos de las partes

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, confirmó que el Tribunal de Arbitramento continúa su curso y que espera que el fallo de la Corte Suprema de Justicia indique rutas a seguir en este proceso.

“Es un hecho muy positivo para el país y expreso mi total complacencia que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, haya levantado la huelga de pilotos luego de 51 días, por las tremendas pérdidas que arrojó para los usuarios del servicio aéreo, el comercio, el turismo y muchos otros sectores económicos. Aquí nadie ganó, perdió Colombia, perdió ACDAC, perdió Avianca, y esta situación debe llevar al país a unas profundas reflexiones”.

Así se refirió la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, luego de que los directivos de ACDAC anunciaron en las últimas horas el levantamiento de la huelga y reincorporación a sus actividades a partir del próximo lunes.

La Ministra también sostuvo que hará todo lo que esté absolutamente a su alcance para que se respeten los derechos de los trabajadores de ACDAC, un total acompañamiento tanto desde la fase del reinicio de sus actividades, como luego del pronunciamiento que realice la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad o no de la huelga, el cual se espera se realice la próxima semana.

No obstante lo anterior, Restrepo Gallego igualmente indicó que hay que tener en cuenta que en la actualidad están en curso decisiones judiciales que le podrían dar a la empresa Avianca algunas herramientas, pero que por el momento no se pronunciaría sobre el tema, teniendo en cuenta que todo depende de los fallos de esas instancias judiciales y no sería responsable hablar de situaciones hipotéticas.

De otro lado, la titular de la cartera laboral explicó y aclaró que el Tribunal de Arbitramento convocado por MinTrabajo continúa el procedimiento que traza la normatividad, teniendo en cuenta que éste no tiene que ver con el tema de la huelga sino con el pliego de peticiones que origina el conflicto laboral entre el sindicato de ACDAC y la compañía Avianca, recordando que el pasado 8 de noviembre de 2017 se posesionó el tercer árbitro designado Jaime Pinzón Quintero.

Así mismo la Ministra indicó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia tendrá una gran trascendencia, pues se espera que “este pronunciamiento mande una líneas de acción para el Ministerio del Trabajo, entregue rutas en uno u otro sentido para lo que sigue en este proceso”.

Restrepo Gallego agregó que, “lo anterior se da teniendo en cuenta que el que el Ministerio del Trabajo se encuentra atrapado en la legislación y tiene unas limitantes. Nosotros recurrimos a todos los instrumentos legales que teníamos para proteger un servicio público del que la Ley dice que es ´esencial’, de ahí la convocatoria al Tribunal de Arbitramento sobre el cual hasta el momento la justicia ha dicho que esa era la ruta”.

Finalmente la titular de la cartera laboral concluyó que “Colombia debe reflexionar si las relaciones laborales entre un sindicato y una empresa pueden poner en jaque al país, con las repercusiones para cientos de colombianos y afectaciones económicas de grandes proporciones; deberían existir instrumentos -así sean temporales- que permitan tomar decisiones mientras la justicia se pronuncia de fondo, con el fin de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos ante este tipo de situaciones”.